Рыбак провалился под лед реки Нарва

В 15:01 в Центр тревоги поступило сообщение, что 73-летний рыбак примерно в 30 метрах от берега провалился под лед реки Нарва. Инцидент произошел перед островом Йоаору, в месте, которое летом является популярным местом для купания. Полиция сообщает, что погранохрана была на месте происшествия уже в 15:07, пожилому человеку помогли выбраться из ледяной воды.

Спасатели доставили рыбака на берег, через несколько минут он уже был под присмотром сотрудников скорой помощи.

Полиция напоминает, что до выхода на лед водоема следует ознакомиться с толщиной льда. Например, на сайтах veeohutus.ee и politsei.ee.