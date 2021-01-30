Рыбак провалился под лед реки Нарва
Сегодня, 30 января, на реке Нарва рыбак провалился под лед. К счастью, за считанные минуты к нему пришли на помощь и он был передан медикам.
Сегодня, 30 января, на реке Нарва рыбак провалился под лед. К счастью, за считанные минуты к нему пришли на помощь и он был передан медикам.
В 15:01 в Центр тревоги поступило сообщение, что 73-летний рыбак примерно в 30 метрах от берега провалился под лед реки Нарва. Инцидент произошел перед островом Йоаору, в месте, которое летом является популярным местом для купания. Полиция сообщает, что погранохрана была на месте происшествия уже в 15:07, пожилому человеку помогли выбраться из ледяной воды.
Спасатели доставили рыбака на берег, через несколько минут он уже был под присмотром сотрудников скорой помощи.
Полиция напоминает, что до выхода на лед водоема следует ознакомиться с толщиной льда. Например, на сайтах veeohutus.ee и politsei.ee.
Ледяная вода очень опасна для человека: взрослый человек теряет сознание в течение десяти минут, ребенок еще раньше.