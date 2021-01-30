Фото ⟩ Магнит для туристов: люди со всей Эстонии по-прежнему приезжают посмотреть на скандальный памятник

Люди приехали из Таллинна, Тарту, Пярну, Мыйзакюла и вновь из Таллинна. Некоторые приехали специально ради памятника, другие нашли возможность навестить живущих в тех краях родственников, пишет Sakala.

«Не так ужасно, как казалось по телевизору!» - прокомментировал приехавший из Таллинна посмотреть на памятник мужчина средних лет. На самом деле он не ехал специально в Вильянди, а просто сделал небольшой крюк через Чудское озеро, куда ездил на рыбалку. На улов он не жаловался, памятник увидел — выходные удались.

Перед памятником образовалась целая очередь из желающих сфотографироваться.

«О каком искусстве вы говорите, тут просто весело! - сказала одна дама. - Посмотрите, какие радостные люди!»

Действительно, угрюмых людей у памятника не наблюдалось.

По словам фотографа Эльмо Рийга, 30 января, в 12.25–12.30 у памятника он насчитал около 35 людей и двух собак.

Скандал вокруг памятника

Как ранее сообщала газета Sakala, вдова известного певца Яака Йоала и собственница патента на его имя потребовала от мэрии Вильянди убрать все, что имеет отношение к Яаку Йоала, с памятника, открытого в последний день прошлого года, так как конечный результат работы не совпадает с эскизом, с которым ее ознакомили.

«Эскиз и конечный результат различаются как день и ночь, - оценила вдова Яака Йоала Майре скульптуру, установленную на улице Пости, и добавила, что сама она в Вильянди не была. – Там ничего не блямкало (не было цветных лампочек – прим. ред.)», - привела она пример отличия эскиза от конечного результата.

По мнению Майре Йоала, скульптура выполнена кое-как. «Это халтура. Мне очень жаль, что так произошло, и я очень возмущена. Такая форма памятника неприемлема», - объяснила Майре Йоала.

Скульптор Мати Кармин заявил, что перед установкой скульптуры он получил одобрение Майре Йоала.