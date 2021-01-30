Фото ⟩ Магнит для туристов: люди со всей Эстонии по-прежнему приезжают посмотреть на скандальный памятник

Люди приехали из Таллинна, Тарту, Пярну, Мыйзакюла и вновь из Таллинна. Некоторые приехали специально ради памятника, другие нашли возможность навестить живущих в тех краях родственников, пишет Sakala.
«Не так ужасно, как казалось по телевизору!» - прокомментировал приехавший из Таллинна посмотреть на памятник мужчина средних лет. На самом деле он не ехал специально в Вильянди, а просто сделал небольшой крюк через Чудское озеро, куда ездил на рыбалку. На улов он не жаловался, памятник увидел — выходные удались.
Перед памятником образовалась целая очередь из желающих сфотографироваться.
«О каком искусстве вы говорите, тут просто весело! - сказала одна дама. - Посмотрите, какие радостные люди!»
Действительно, угрюмых людей у памятника не наблюдалось.
По словам фотографа Эльмо Рийга, 30 января, в 12.25–12.30 у памятника он насчитал около 35 людей и двух собак.
Как ранее сообщала газета Sakala, вдова известного певца Яака Йоала и собственница патента на его имя потребовала от мэрии Вильянди убрать все, что имеет отношение к Яаку Йоала, с памятника, открытого в последний день прошлого года, так как конечный результат работы не совпадает с эскизом, с которым ее ознакомили.
«Эскиз и конечный результат различаются как день и ночь, - оценила вдова Яака Йоала Майре скульптуру, установленную на улице Пости, и добавила, что сама она в Вильянди не была. – Там ничего не блямкало (не было цветных лампочек – прим. ред.)», - привела она пример отличия эскиза от конечного результата.
По мнению Майре Йоала, скульптура выполнена кое-как. «Это халтура. Мне очень жаль, что так произошло, и я очень возмущена. Такая форма памятника неприемлема», - объяснила Майре Йоала.
Скульптор Мати Кармин заявил, что перед установкой скульптуры он получил одобрение Майре Йоала.
«Я ей искренне сочувствую, потому что она дрогнула под давлением СМИ. Жаль, что это произошло, потому что изначально она была согласна», - сказал Кармин, признавшись, что его тоже достали все сплетни и домыслы по поводу скульптуры.