На скользкой дороге произошла авария с участием четырех автомобилей

В 14:09 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Ания в деревне Партсааре произошла авария с участием четырех машин, сообщает полиция. По предварительным данным, один водитель из-за скользкой дороги потерял управление над своим автомобилем, в результате чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем.

Тот автомобиль в свою очередь столкнулся с еще одной машиной. Четвертый автомобиль пытался избежать столкновения и съехал в кювет.

Скорая помощь доставила 53-летнего пассажира одной из машин в больницу. Другие люди в ДТП не пострадали.