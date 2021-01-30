Видео ⟩ Неосторожный обгон на зимней дороге закончился аварией с участием нескольких автомобилей
В Харьюмаа в субботу, 30 января, днем произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
В Харьюмаа в субботу, 30 января, днем произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
В 14:09 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Ания в деревне Партсааре произошла авария с участием четырех машин, сообщает полиция. По предварительным данным, один водитель из-за скользкой дороги потерял управление над своим автомобилем, в результате чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем.
Тот автомобиль в свою очередь столкнулся с еще одной машиной. Четвертый автомобиль пытался избежать столкновения и съехал в кювет.
Скорая помощь доставила 53-летнего пассажира одной из машин в больницу. Другие люди в ДТП не пострадали.
Полиция предупреждает, что сегодня весь день царят зимние дорожные условия: снег, метель и гололед. Не везде стоит ехать на максимально разрешенной скорости, безопасность превыше всего, поэтому на некоторых участках в соответствии с дорожными условиями стоит ехать медленнее.