Полиция нашла пропавшую в Таллинне женщину

Полиция нашла пропавшую в Таллинне женщинуДополнено!
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 87-летней Марии, которая сегодня около двух часов дня покинула свой дом в столичном районе Мустамяэ.
Полиция просила помощи в установлении местонахождения 87-летней Марии, которая сегодня около двух часов дня покинула свой дом в столичном районе Мустамяэ.
Было известно, что пожилая дама пошла гулять с йоркширским терьером и к вечеру так и не вернулась домой. Обычно Мария не уходила далеко от дома и, безусловно, так долго на улице не гуляла.
Позднее пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Марию вместе с собакой около десяти часов вечера нашли на Тартуском шоссе в Таллинне. С ними все в порядке. Работник полиции увидел пропавшую по городской камере.