Вс, 31.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Полиция нашла пропавшую в Таллинне женщину
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Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 87-летней Марии, которая сегодня около двух часов дня покинула свой дом в столичном районе Мустамяэ.

Было известно, что пожилая дама пошла гулять с йоркширским терьером и к вечеру так и не вернулась домой. Обычно Мария не уходила далеко от дома и, безусловно, так долго на улице не гуляла.

Позднее пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Марию вместе с собакой около десяти часов вечера нашли на Тартуском шоссе в Таллинне. С ними все в порядке. Работник полиции увидел пропавшую по городской камере. 

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