Сб, 30.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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  • Ушла гулять с собакой и не вернулась: полиция ищет пропавшую в Таллинне женщину
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Ушла гулять с собакой и не вернулась: полиция ищет пропавшую в Таллинне женщину

ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 87-летней Марии, которая сегодня около двух часов дня покинула свой дом в столичном районе Мустамяэ на бульваре Сыпрузе.

Известно, что пожилая дама пошла гулять с йоркширским терьером, который, вероятно, и сейчас находится с ней. Обычно Мария не уходит далеко от дома и, безусловно, так долго на улице не гуляет.

ФОТО: Politsei

Ее рост около 160 см, у нее стройное телосложение, седые волосы. На ней может быть розовая куртка, белая шапка и синие брюки. На йоркширском терьере также был розовый жилет. У Марии могут быть проблемы с памятью. Мобильного телефона у нее нет.

Начатые поиски пока не дали результатов.

Полиция просит всех, кто видел Марию или владеет информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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