Ушла гулять с собакой и не вернулась: полиция ищет пропавшую в Таллинне женщину

Известно, что пожилая дама пошла гулять с йоркширским терьером, который, вероятно, и сейчас находится с ней. Обычно Мария не уходит далеко от дома и, безусловно, так долго на улице не гуляет.

ФОТО: Politsei

Ее рост около 160 см, у нее стройное телосложение, седые волосы. На ней может быть розовая куртка, белая шапка и синие брюки. На йоркширском терьере также был розовый жилет. У Марии могут быть проблемы с памятью. Мобильного телефона у нее нет.

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