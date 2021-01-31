Вс, 31.01.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Bellingcat подозревает спецслужбы РФ в убийстве двух руководителей антидопингового агентства
1 мин для прочтения

Bellingcat подозревает спецслужбы РФ в убийстве двух руководителей антидопингового агентства

RUSADA silt agentuuri hoonel. ФОТО: Reuters/ScanPix

Портал Bellingcat, ранее опубликовавший материал о вероятных отравителях Алексея Навального из ФСБ, изучает смерти Вячеслава Синева и Никиты Камаева, входивших в руководство  Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщил журналист Христо Грозев.

Экс-председатель исполнительного комитета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор агентства Никитв Камаев умерли в феврале 2016 года с разницей в 10 дней, пишет DW.com.

В ноябре 2015 года экс-глава WADA опубликовал результаты расследования, в котором говорилось, что в России существует государственная поддержка допинга. Через месяц руководство РУСАДА в полном составе ушло в отставку, а глава Московской лаборатории Григорий Родченков отстранен от работы (в январе 2016 года он покинул Россию).

Синев умер 3 февраля 2016 года, Камаев - 14 февраля. Осенью 2017 года Юрий Ганус, на тот момент возглавлявший РУСАДА, заявил, что "два человека просто так не могут уйти из жизни".

Григорий Родченков в сентябре 2017 года в интервью The New York Times утверждал, что один из его знакомых в правительстве предупредил, что в Москве готовят его "самоубийство". 

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года лишило РУСАДА аккредитации в связи со скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России.  WADA восстановило членство РУСАДА лишь в сентябре 2018 года.

Bellingcat - о вероятных отравителях Навального

В декабре 2020 года журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), предположительно причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. В январе Bellingcat, The Insider и немецкий еженедельник Der Spiegel выпустили новое расследование, где говорилось, что эта группа ФСБ могла быть причастна к смертям еще троих человек - журналиста и правозащитника из Нальчика Тимура Куашева, активиста общественного регионального движения "Единство" Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back