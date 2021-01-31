Полиция: пропавший в Нарве 14-летний подросток найден
Полиция просила помощи в поисках 14-летнего Ильи, который 27 января около четырех часов дня вышел из дома в Нарве и пропал.
Полиция просила помощи в поисках 14-летнего Ильи, который 27 января около четырех часов дня вышел из дома в Нарве и пропал.
Было известно, что молодой человек уходил из дома и раньше, но не на столь длительный период. В девять часов вечера 31 января пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Илья вернулся домой и с ним все в порядке.