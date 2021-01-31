Вс, 31.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Полиция: пропавший в Нарве 14-летний подросток найден
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Полиция: пропавший в Нарве 14-летний подросток найден

Полиция. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

Полиция просила помощи в поисках 14-летнего Ильи, который 27 января около четырех часов дня вышел из дома в Нарве и пропал.

Было известно, что молодой человек уходил из дома и раньше, но не на столь длительный период. В девять часов вечера 31 января пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Илья вернулся домой и с ним все в порядке. 

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