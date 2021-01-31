В Нарве пропал 14-летний подросток, полиция просит помощи

Известно, что молодой человек уходил из дома и раньше, но не на столь длительный период. К тому же у него могут быть проблемы со здоровьем.

Рост Ильи - 168 см, он среднего телосложения, у нее темные волосы. Когда он выходил из дома, на нем была черная куртка, черные брюки и бело-черная обувь. Телефон молодого человека выключен.