В Нарве пропал 14-летний подросток, полиция просит помощи
Полиция обращается за помощью в поисках 14-летнего Ильи, который 27 января около четырех часов дня вышел из дома на улице Выйду в Нарве и с тех пор не возвращался.
Полиция обращается за помощью в поисках 14-летнего Ильи, который 27 января около четырех часов дня вышел из дома на улице Выйду в Нарве и с тех пор не возвращался.
Известно, что молодой человек уходил из дома и раньше, но не на столь длительный период. К тому же у него могут быть проблемы со здоровьем.
Рост Ильи - 168 см, он среднего телосложения, у нее темные волосы. Когда он выходил из дома, на нем была черная куртка, черные брюки и бело-черная обувь. Телефон молодого человека выключен.
Поиски, которые проводились до сих пор, не дали никаких результатов. В полиции просят всех, кто видел Илью или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.