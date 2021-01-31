Вс, 31.01.2021
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Игорь Калакаускас
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  • 112
  • В Нарве пропал 14-летний подросток, полиция просит помощи
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В Нарве пропал 14-летний подросток, полиция просит помощи

Politsei otsib Narvas kadunud 14-aastast Iljad. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция обращается за помощью в поисках 14-летнего Ильи, который 27 января около четырех часов дня вышел из дома на улице Выйду в Нарве и с тех пор не возвращался.

Известно, что молодой человек уходил из дома и раньше, но не на столь длительный период. К тому же у него могут быть проблемы со здоровьем.

 Рост Ильи - 168 см, он среднего телосложения, у нее темные волосы. Когда он выходил из дома, на нем была черная куртка, черные брюки и бело-черная обувь. Телефон молодого человека выключен.

Поиски, которые проводились до сих пор, не дали никаких результатов. В полиции просят всех, кто видел Илью или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.

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