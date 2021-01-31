Вс, 31.01.2021
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Президент Литвы выдвинул Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Светлана Тихановская. ФОТО: Konstantin Sednev

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Об этом сама Тихановская написала в Twitter в субботу, 30 января, добавив, что вместе с ней на эту премию выдвигается весь белорусский народ.

"Это великолепное выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года", - подчеркнула Тихановская.

По информации агентства AFP, на Нобелевскую премию выдвинута вся тройка лидеров белорусской оппозиции - кроме Тихановской, еще Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Ранее Светлане Тихановской и ряду других представителей белорусской оппозиции была присуждена премия Европейского парламента "За свободу мысли", названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Вручение этой награды состоялось в Брюсселе 16 декабря 2020 года.

На Нобелевскую премию мира в этом году претендует также движение за гражданские права Black Lives Matter.

Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать депутаты парламентов и члены правительств разных стран мира, ректоры и профессора университетов, предыдущие обладатели премии, а также бывшие и действующие члены и советники Нобелевского комитета.

Заявки принимаются до конца января. Затем оргкомитет премии мира назовет короткий список претендентов на награду. Лауреат Нобелевской премии мира станет известен в ноябре. В 2020 году премии была удостоена Всемирная продовольственная программа ООН.

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