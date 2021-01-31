Президент Литвы выдвинул Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира

"Это великолепное выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года", - подчеркнула Тихановская.

Unbelievable moment! Thankful to President Nauseda for nominating me & all people of Belarus for the Nobel Peace Prize. It's a great expression of solidarity with Belarus & acknowledgment of our peaceful fight for freedom that has been inspiring the whole world since last August. pic.twitter.com/SFM1H96qdt — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 30, 2021

По информации агентства AFP, на Нобелевскую премию выдвинута вся тройка лидеров белорусской оппозиции - кроме Тихановской, еще Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Ранее Светлане Тихановской и ряду других представителей белорусской оппозиции была присуждена премия Европейского парламента "За свободу мысли", названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Вручение этой награды состоялось в Брюсселе 16 декабря 2020 года.

На Нобелевскую премию мира в этом году претендует также движение за гражданские права Black Lives Matter.

Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать депутаты парламентов и члены правительств разных стран мира, ректоры и профессора университетов, предыдущие обладатели премии, а также бывшие и действующие члены и советники Нобелевского комитета.