Президент Литвы выдвинул Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира

"Это великолепное выражение солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года", - подчеркнула Тихановская.
По информации агентства AFP, на Нобелевскую премию выдвинута вся тройка лидеров белорусской оппозиции - кроме Тихановской, еще Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
Ранее Светлане Тихановской и ряду других представителей белорусской оппозиции была присуждена премия Европейского парламента "За свободу мысли", названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Вручение этой награды состоялось в Брюсселе 16 декабря 2020 года.
На Нобелевскую премию мира в этом году претендует также движение за гражданские права Black Lives Matter.
Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать депутаты парламентов и члены правительств разных стран мира, ректоры и профессора университетов, предыдущие обладатели премии, а также бывшие и действующие члены и советники Нобелевского комитета.
Заявки принимаются до конца января. Затем оргкомитет премии мира назовет короткий список претендентов на награду. Лауреат Нобелевской премии мира станет известен в ноябре. В 2020 году премии была удостоена Всемирная продовольственная программа ООН.