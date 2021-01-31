В России сегодня снова проходят акции в поддержку Алексея Навального

Воскресные акции начались с Дальнего Востока. Так, во Владивостоке к настоящему времени задержано уже более 20 человек. По данным Управления МВД по Хабаровскому краю, из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии в Хабаровске было задержано 13 человек. Всего, по официальным сведениям, в акции приняли участие 58 человек.

На Камчатке на митинг вышли несколько десятков человек. В Магадане, по информации местного издания "Весьма", в протестной акции приняли участие около 50 человек, примерно столько же - в Южно-Сахалинске.

Как сообщает "ОВД-Инфо", задержания участников акций начались в Иркутске, в Новокузнецке и в Кемерове.

Как ранее сообщило издание "Коммерсантъ", по всей России региональные власти готовятся к митингам 31 января: анонсируют в выходные фестивали молодежи и соревнования по Counter Strike, назначают воскресенье учебным днем, перекрывают на три дня центральные площади для демонтажа новогодних елок и обязуют департаменты туризма следить за заселением в санатории «групп молодежи от 18 до 22 лет».

В МВД, в свою очередь, предупреждают, что несанкционированные акции априори будут считаться незаконными, а в Генпрокуратуре заявляют, что сочтут «массовыми беспорядками» любую провокацию.