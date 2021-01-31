Италия рекомендует найти альтернативу вакцине AstraZeneca для лиц старше 55 лет

Вакцина была одобрена Европейским союзом в пятницу, но комиссия Германии по вакцинам рекомендовала не использовать ее для пожилых людей.

«AIFA одобряет вакцину AstraZeneca для профилактики COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше в соответствии с рекомендациями Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)», - отмечается в официальном сообщении.

Тем не менее, итальянский регулирующий орган по лекарственным средствам признал, что все еще остаются вопросы об эффективности вакцины для людей старше 55 лет из-за низкой доли пожилых людей в испытаниях вакцины.

Поэтому вакцина рекомендуется людям в возрасте от 18 до 55 лет, по которым доступны более подробные данные.

«Для пожилых и/или более уязвимых людей рекомендуется использование РНК-вакцин».

Например, вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna основаны на так называемой технологии мРНК.

Многие другие вакцины, такие как вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca, основаны на вирусе, который уже стал безопасным, как в случае вакцин против гриппа.