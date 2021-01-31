Глава эстонского стартапа против удаленной работы: в офисе люди работают результативнее

Глава Starship Ахти Хейнла сообщил Postimees, что компания привлекла 17 миллионов долларов (14 миллионов евро) от инвесторов и планирует использовать эти деньги для масштабного найма работников. Во время первой волны коронавируса в прошлом году компания уволила почти половину из своих 200 сотрудников.

По словам Хейнла, принципы управления просты: «Я не занимаюсь микроуправлением. Я вижу, что он знает, что должен делать, и тогда мы согласовываем цели».

Однако он не дает сотрудникам полной свободы в выборе методов достижения целей. Так, например, Хейнла предпочитает, чтобы люди находились в офисе.

«Я считаю, что в конторе люди работают эффективнее. Я уже с нетерпением жду возможности вернуться в какой-то момент в офис! С помощью видеоконференций можно поддерживать как профессиональные, так и другие человеческие отношения, но не устанавливать их. В прошлом году, 16 марта, у нас появились два новых сотрудника, которые никогда не работали в офисе».

Пандемия заставила привыкать к новшествам

Опрос, проведенный Kantar Emor прошлой весной, показал, что каждый пятый человек, который в результате первой волны пандемии время от времени работал дома, сказал, что это был совершенно новый опыт для него. Эта доля составляет 12 процентов от общей численности работающего населения. Остальные раньше работали удаленно, но, вероятно, не так часто.