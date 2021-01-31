Коронавирус выявлен еще у 468 человек, за сутки скончались восемь человек

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего случаев заражения было в Харьюмаа - 209 (в Таллинне - 154). В Ида-Вирумаа добавилось 77 случаев заражения, в Тартумаа - 59, в Сааремаа - 26, в Пярнумаа - 24, в остальных уездах - меньше 10.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 536,8 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,7 % от общего количества сделанных тестов.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли восемь человек. Всего с начала пандемии в Эстонии от последствий Covid-19 умерли 419 человек.

В больницы за сутки попали 30 человек. По состоянию на утро 31 января в больницах находится 408 пациентов с Covid-19, днем ранее было 404 человека.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 38 055 человека, обе дозы получили 10 155 человек.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 259 692 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 2879 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 307.