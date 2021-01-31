Коронавирус выявлен еще у 468 человек, за сутки скончались восемь человек
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3696 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 468 , то есть 12,7 % от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3696 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 468 , то есть 12,7 % от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения больше всего случаев заражения было в Харьюмаа - 209 (в Таллинне - 154). В Ида-Вирумаа добавилось 77 случаев заражения, в Тартумаа - 59, в Сааремаа - 26, в Пярнумаа - 24, в остальных уездах - меньше 10.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 536,8 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,7 % от общего количества сделанных тестов.
За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли восемь человек. Всего с начала пандемии в Эстонии от последствий Covid-19 умерли 419 человек.
В больницы за сутки попали 30 человек. По состоянию на утро 31 января в больницах находится 408 пациентов с Covid-19, днем ранее было 404 человека.
От коронавируса в Эстонии вакцинированы 38 055 человека, обе дозы получили 10 155 человек.
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 259 692 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 2879 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 307.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.