«Мы хотим отомстить»: левые радикалы в США встретили беспорядками инаугурацию Байдена

Эксперты считают, волнения связаны с разочарованием левых радикалов в новой администрации, которая использовала активистов для прихода к власти, но отказалась от радикальных изменений страны и не взяла политических лидеров движения в Белый дом. Их недовольство может вернуть актуальность теме идеологического раскола в партии.

Сотни представителей крайне левых движений вышли на улицы Портленда и Сиэтла через несколько часов после инаугурации нового президента США Джо Байдена. Демонстранты устроили беспорядки — громили магазины, сожгли американский флаг, напали на офис Демократической партии в Портленде, выбив стекла и разрисовав стены граффити, а также забросали камнями и бутылками здание иммиграционной и таможенной службы США.

Как пишет The Washington Post, экспертное сообщество сходится во мнении, что эти события стали сигналом о расколе левых сил, который может стать бедствием для новой администрации. Активисты выступают против центристской идеологии, которой придерживается Байден. Как считают участники акций, такие меры не помогут решению проблем климата, экономического неравенства и расизма.

Реакция властей на протесты вызвала смятение в рядах демократов, отмечает издание, поскольку беспорядки в том же Портленде подавили с помощью слезоточивого газа, что многие сравнили с действиями экс-президента Дональда Трампа в отношении прошлогодних акций против жестокости полиции и расизма, проводимых движением Black Lives Matters (англ. — Жизни черных важны).

Американский Центр стратегических и международных исследований зафиксировал рост насильственной и деструктивной активности крайне левых групп по всей стране. Так, анархические и антифашистские движения стоят за 20% заговоров и террористических атак в стране, хотя в 2019 году этот показатель составлял всего 8%.

Наибольшую угрозу все еще представляют ультраправые группировки и сторонники превосходства белой расы. Согласно исследованию, их доля составляет почти 70%. Однако исследователи отмечают, что рост активности крайне левых сил по этому треку вызывает определенное беспокойство.

Более того, последние протесты показали четкую направленность против нового президента, поскольку демонстранты выходили с плакатами: «Мы не хотим Байдена — мы хотим мести!»