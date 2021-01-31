Исследование ⟩ Чувство опасности снижается, но люди все же соблюдают меры сдерживания COVID-19

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, наиболее сильным чувство опасности в отношении коронавируса у людей было в середине декабря, когда 75 процентов опрошенных назвали положение критическим. В первой половине января этот показатель снизился до 66 процентов, а по результатам опроса в конце прошлой недели критической ситуацию с COVID-19 в Эстонии назвали 57 процентов респондентов.

Вместе с тем, выросло число тех, по мнению которых миновала острая фаза кризиса, однако все равно следует сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности — в середине декабря так считали 9 процентов опрошенных, а к концу января их число выросло до 27 процентов.

При этом 79% людей в возрасте от 75 лет и старше считают ситуацию критической и только 45% людей в возрасте от 25 до 49 лет назвали положение критическим.

Ужесточение ограничительных мер в конце января поддержали 39 процентов опрошенных, почти столько же поддержали сохранение их на нынешнем уровне. 18 процентов опрошенных высказались за смягчение ограничительных мер.

Экономическое положение семей в последние месяцы в Эстонии существенно не изменилось. 19 процентов опрошенных в конце января назвали уровень доходов своих семей достаточным, чтобы жить без проблем, 56 процентов отметили, что с нынешним уровнем доходов они сводят концы с концами и 23 процента опрошенных признались, что им приходится сейчас тяжело. 43 процента респондентов отметили, что в связи с коронакризисом доходы их семей уменьшились.

Опрос также выяснил, что люди пока мало осведомлены о мерах помощи, предлагаемых местными самоуправлениями в связи с пандемией. 55 процентов опрошенных сообщили, что не в курсе того, какие меры поддержки и услуги им готовы оказать местные самоуправления, 17 процентов ответили, что считают себя информированными об этом и только 46 процентов твердо ответили, что они знают, где найти нужную информацию о мерах помощи от местного самоуправления.