В центре Москвы начались задержания
У метро "Чистые пруды" в центре Москвы начались задержания участников несанкционированных акций, выступающих в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса".
У метро "Чистые пруды" в центре Москвы начались задержания участников несанкционированных акций, выступающих в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса".
Активисты начали собираться там с утра в воскресенье. Полиция предупредила о незаконности проведения акции, после чего несколько человек были задержаны.
Выход из метро "Чистые пруды" с одной стороны полностью перекрыт, полиция направляет пассажиров в обход.
Полиция также полностью перекрыла проход на Лубянскую площадь. На самой площади находятся сотрудники силовых структур и пресса.
Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. По данным уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, было задержано более 1000 человек. Более четверти из них подверглись штрафам и административным арестам.
Органы Следственного комитета (СК) возбудили 21 уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 167 УК РФ (повреждение имущества), в рамках которых в различных регионах задержаны около 20 человек.
Кроме этого, СК возбудил дело по ст. 151.2 УК РФ (склонение несовершеннолетних к противоправным действиям), подозреваемым по которому проходит координатор региональных штабов Навального Леонид Волков. В настоящее время он находится за пределами РФ.
Со своей стороны официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).
В качестве фигурантов этого дела задержаны брат Алексея Навального Олег, его сторонница Любовь Соболь, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и другие.
Вход на Лубянку со стороны Мясницкой полностью перекрыт силовиками— Дождь (@tvrain) January 31, 2021
Фото: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/x95FBlFEbg