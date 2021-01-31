В Вируском лыжном марафоне приняли участие около 800 человек, среди них - президент

Вируский марафон является состязанием, входящим в серию стартов Estoloppet и в этой серии он стал 101 по счету заездом.
На длинной дистанции призовые места у мужчин заняли Сандер Линнус, Март Вшивцев и Сийм Винтер. Время Линнуса на финише было 1:59:43, Вшивцев проиграл ему 30 секунд и Винтер 42 секунды.
У женщин на дистанции 42 км первой финишировала Татьяна Маннима с результатом 2:01:34, через 9 минут и 52 секунды за ней пришла Эвели Сауэ и третьей с опозданием на 10 минут и 6 секунд Анетте Каземетс. Дистанцию в 42 км пробежали около 600 лыжников.
На дистанции 21 км первенствовали у мужчин Маргус Фастер и у женщин Каролина Кулль.
Следующий старт лыжников в серии Estoloppet — это 22-й лыжный марафон Тамсалу — Неэрути, который состоится 6 февраля в Тамсалу, где также будут предложены две дистанции: 41 и 21 км. На длинной дистанции старт будет дан в 11 часов и на более короткой в 11.15.