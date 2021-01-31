Бизнесмен Осиновский: боюсь, наступивший год будет еще тяжелее

Существуют разные взгляды на будущее развитие экономики. Многие аналитики делают ставку на вакцины и считают, что они помогут нормализовать ситуацию во второй половине года и ускорить экономический рост. Однако есть и мнения, что этот год может стать еще одним выброшенным годом. Какое видение поддерживает Оссиновский?

По словам Олега Осиновского, дальнейшее развитие во многом зависит от того, в какой отрасли вы работаете. Хорошо идут дела у электронной коммерции и сельского хозяйства, но сильно пострадал туризм.

«В общем, типичный кризис, когда одним достается, а другие побеждают. Но в целом я настроен оптимистично и верю, что все закончится хорошо », - сказал он.

Бренд Dzintars не исчезнет

В сентябре прошлого года Skinest Group Осиновского купила активы обанкротившейся легендарной латвийской косметической и парфюмерной компании Dzintars за 5,5 миллиона евро.

«У нас одна-единственная цель - спасти легендарный бренд, восстановить производство и снова сделать Dzintars историей успеха, которой сможет гордиться вся Латвия», - прокомментировал сделку тогда Олег Осиновский, добавив, что это своего рода миссия.

«Крупные промышленные предприятия исторически являются основой экономики, и их успешная работа важна для одной страны как с прагматической, так и с эмоциональной точки зрения», - подчеркнул Осиновский, который сказал, что Dzintars с его более чем 170-летней историей, безусловно, является одним из символов национальной гордости Латвии.

В начале января стало известно, что Dzintars продолжит работу под именем H.A. Brieger. Означает ли это, что известный товарный знак исчезает?

Осиновский объяснил, что название Dzintars появилось и стало известным в советское время, и бренд останется на продуктах, которые знакомы десяткам миллионов людей. «Для меня эта инвестиция с самого начала вызвала определенные эмоции и веру в то, что эту компанию с гордой историей можно снова превратить в историю успеха», - подтвердил Осиновский.

Хотя новое название компании - H.A. Brieger - может быть неизвестно эстонцам и его выбор вызывает вопросы, по словам Осиновского, заводу вернули историческое название. Так зовут бывшего основателя завода, и под этим именем предприятие проработало сто лет. В начале Второй мировой войны Бригер был крупнейшим производителем в Латвии.

Большие планы

Осиновски инвестировал в компанию шесть миллионов евро, еще 10 миллионов будут добавлены в этом году из его собственных средств и кредита Luminor, и компания планирует развиваться так, чтобы она могла конкурировать, например, с L'Oréal. Планируется, что продукция Н.А. Brieger будет экспортироваться на международные рынки, включая США и Китай.

Продукция компании первой поступит на рынки стран Балтии и окажется на прилавках во всех трех странах к марту. Затем она пойдет в страны, где известен бренд Dzintars.

«Я уверен, что эту продукцию ждут и хорошо примут. За последние полгода практически не было ни одной встречи, на которой меня не спросили, как дела и когда уже продукция поступит в продажу», - сказал Осиновский.

По словам Осиновского, для Skinest это портфельная инвестиция. Для работы с косметической компанией задействован ведущий партнер с долей 33%, который ежедневно занимается деятельностью компании.