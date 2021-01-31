Кто в Эстонии снимает самые густые сливки с европейских сельхозпособий

Это крупнейшее исследование, которое когда-либо видел Европейский Союз, и его результаты показывают, что известные крупные игроки часто собирают все сливки и что ТОП-50 получателей наибольшего объема пособий практически не меняется год от года.

Данные также показывают, что в Эстонии Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) распределяет сельскохозяйственные субсидии на сумму порядка 320 миллионов евро в год, и почти пятая часть этой суммы распределяется между 50 крупнейшими получателями.

Исследование также выявляет правило, согласно которому крупные фермеры одновременно работают в нескольких компаниях, получающих евродотации.

Крупнейшие получатели

Так, в 2018 году, согласно исследованию, крупнейшим получателем сельхоздотаций в Эстонии была семья Лейтнер австрийского происхождения, пять компаний которой были включены в список. В 2019 году туда попали три их компании.

Вольфганг Лейтнер, малоизвестный широкой публике в Эстонии, отнюдь не является неизвестным человеком в Австрии. Он - руководитель промышленной компании Andritz и один из богатейших людей страны, состояние которого Forbes оценивает в 1,8 миллиарда долларов. А всего в Австрии девять миллиардеров. По данным австрийских СМИ, Вольфганг Лейтнер - человек из бедной семьи, незаметно взобравшийся по карьерной лестнице и ставший миллиардером.

Австрийские СМИ писали о Лейтнере как о скромном человеке. По данным Indurstriemagazin, как руководитель концерна он зарабатывает более 2 миллионов евро в год, и, по последним данным, он также получил почти 7 миллионов евро в виде дивидендов от Andritz.

В более раннем интервью Maaleht Лейтнер говорил, что эстонские сельскохозяйственные предприятия для него больше хобби, в которое он вовлек своих детей. Принадлежащий ему концерн Vaklak состоит из 15 компаний и, по данным Maaleht, в его распоряжении имеются 15 000 гектаров земли, что также его одним из крупнейших землевладельцев в Эстонии.

Согласно годовому отчету Vaklak OÜ за 2019 год, выручка концерна осталась на уровне 13,7 миллиона евро, но из-за высоких процентных расходов был получен убыток в размере почти 40 000 евро. Нераспределенная прибыль компании составила более 6 миллионов евро.

Львиную долю составляют местные игроки

В Эстонии список 50 крупнейших получателей сельскохозяйственных пособий возглавляют несколько компаний, связанных с Теэтом Соормом, Soorm, например, Ohtla Lihaveis.

В список также вошли две компании Мартина Мааска, Таури Сокка и гонщика Рауля Йеэтса - Vändra Agro и Põlva Agro. Эти компании два года подряд входят в топ по объему инвестиций.

Сельскохозяйственный бизнес этих людей интересен тем, что принадлежащая им компания Agrone OÜ (ранее Agron Haldus) в последние годы выделялась скупкой сельскохозяйственных угодий. Vändra OÜ они купили в 2019 году у крупных владельцев Яана Тообаля и Ильмара Тивета, в прошлом году была приобретена компания Vardja Masinaühistu.

Среди крупнейших получателей субсидий есть также ряд государственных учреждений, таких как Фонд развития сельской жизни и сам PRIA. Также щедрую поддержку получают различные ассоциации, например, Общество животноводов-селекционеров и Эстонское объединение селекции свиней.

Одна из самых крупных сумм, выделенных одной компании, оба года досталавась занимающейся органическим сельским хозяйством компании Tiigikalda OÜ, за которой стоит Ренно Нурмела.

Не остались без дотаций за оба года и крупный бизнесмен Вячеслав Леэдо и Индрек Кламмер.

