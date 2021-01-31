В Эстонии от коронавируса привито более 38 500 человек
В Эстонии от COVID-19 сделано 38 500 прививок, две дозы вакцины получили 10 155 человек, одну дозу вакцины получили 27 900 человек.
В Эстонии от COVID-19 сделано 38 500 прививок, две дозы вакцины получили 10 155 человек, одну дозу вакцины получили 27 900 человек.
За сутки прививки были сделаны 825 людям, из них 558 получили уже вторую дозу.
В понедельник в Эстонию была доставлена новая партия вакцины от Pfizer/BioNTech, в которой 11 700 доз. Продолжится вакцинация в домах призрения, начинается вакцинация работников здравоохранения — дантистов и врачей-специалистов, ведущих амбулаторный прием пациентов.
Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.
Вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и обитателям домов призрения, а также людям старше 70 лет и пациентам с определенными диагнозами, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме.
Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация будет проведена и для других целевых групп и остального населения страны.