Вс, 31.01.2021
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Март Хельме
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Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане, который считается эпицентром появления COVID-19

WHO eksperdid Wuhani linna turul. ФОТО: AFP/SCANPIX

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследующая происхождение COVID-19 в центральном китайском городе Ухане, сегодня посетит рынок "Хуанань", где первоначально был обнаружен новый тип коронавируса.

Рынок был закрыт в начале прошлого года, он находится под круглосуточным надзором полиции.

Эксперты, несмотря на серьезные сомнения китайских специалистов, считают, что рынок все еще играет определенную роль в отслеживании происхождения вируса.

Группа исследователей не отвечала на вопросы журналистов, и представителей СМИ не пустили с ними на рынок.

Команда международных экспертов из 12 стран мира приступила к работе в четверг после того, как отбыла обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.

Точная программа работы делегации ВОЗ не была объявлена, но, как ожидается, эксперты посетят лаборатории, рынки и больницы, а также Уханьский институт вирусологии.

Пекин, по словам главы Госкомздрава КНР, будет "содействовать их научной, объективной, всеобъемлющей и сбалансированной оценке.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.

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