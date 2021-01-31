Налоговики напоминают: продажа товаров и услуг облагается налогом, неуплата чревата штрафом

Об этом BNS сообщила пресс-служба налогово-таможенного департамента, отметив, что на конец года в Эстонии было 3470 активных предпринимательских счетов.

«Мы все больше обращаем внимания на налогообложение предпринимательства между частными лицами. Человек, который регулярно продает товары другим частным лицам, предлагает услуги по ремонту или уборке, оказывает услуги такси через платформу перевозок как, например, Bolt и Uber, или действует в качестве курьера по доставке продуктов питания, должен декларировать свои доходы. Если он этого не сделает, Налогово-таможенный департамент (НТД) может предъявить требование с начисленными процентами или штрафом», – сказала заведующая налоговым отделом Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги.

По словам Лийвамяги, предпринимательский счёт был создан для того, чтобы с такого дохода человек мог легко и автоматически платить налоги. Таким образом, не нужно беспокоиться о регистрации работы, бухгалтерских отчетах и ежемесячных налоговых декларациях.

При использовании предпринимательского счёта ставка налога составляет 20% от суммы, поступившей на счет. Если годовой доход от предпринимательства превышает 25 000 евро, то превышающая его сумма облагается 40%-ым налогом. При этом налоги удерживаются автоматически, и нет необходимости составлять бухгалтерскую или налоговую отчетность. Доход, полученный посредством предпринимательского счёта, не нужно вносить в декларацию о доходах.

Если поступившая на предпринимательский счёт сумма в календарном году превышает 40 000 евро, то нельзя использовать предпринимательский счёт. В этом случае порог для регистрации обязанным по налогу с оборота уже достигнут, и предпринимательство должно быть зарегистрировано обычным способом, выбрав либо предприниматель физическое–лицо, либо форму коммерческого объединения.

«Если только сейчас создать предпринимательский счёт, то ранее полученный от предпринимательской деятельности доход, необходимо указать в декларации о доходах физического лица», - подчеркивает Лийвамяги. При декларировании доходов, которое уже вскоре начнётся, необходимо доход от предпринимательства, полученный частным лицом, указать на форме Е в декларации о доходах.

Чтобы упростить уплату налогов и отчётность частных лиц, занимающихся предпринимательством, НТД совместно с LHV банком разработали предпринимательский счёт. Для открытия предпринимательского счёта нужно быть клиентом LHV банка. Удобно заключить договор и открыть предпринимательский счёт можно в интернет-банке LHV.