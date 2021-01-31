Вс, 31.01.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Проститутки и поездки на охоту: как Россия много лет подкупала бывшего президента IBU
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Проститутки и поездки на охоту: как Россия много лет подкупала бывшего президента IBU

Андерс Бессеберг ФОТО: AP/ Scanpix

Экс-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг принимал различные виды взяток от России, чтобы покрывать  российских спортсменов, употреблявших запрещенные вещества, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на официальный отчет IBU.

Отчет внешнего аудита объясняет, что Бессеберг, руководивший IBU с 1992 по 2018 год, много лет работал в интересах России. В этом ему помогал генеральный секретарь IBU Никола Реша.

В докладе сообщается, что Россия влияла на процесс принятия решений  мошенническими методами.

IBU располагает более чем достаточными доказательствами, что в период с 2008 по 2015 год российские биатлонисты употребляли рекомбинантный эритропоэтин и стероиды.

В разговоре с полицией Бессеберг сообщил, что в период с 2010 по 2014 год он получал сексуальные услуги от проститутки в Москве. В суде он заявил, что не знает, кто оплачивал эти услуги.

"Печально популярен тот факт, что каждый раз, когда г-н Бессеберг посещал Россию, к нему приставляли молодую женщину-"переводчика", - говорится в отчете. 

Также Бессеберг неоднократно участвовал в очень дорогих охотничьих поездках, оплачиваемых представителями российской стороны. В сообщении также говорится, что бывший президент IBU получил денежную сумму в размере от 200 до 300 тысяч долларов США.

В отчете также указано, что было обнаружено достаточно доказательств того, что неэтичные и коррумпированные действия на самом верху IBU имели место в течение десятилетнего периода (2008-2010). Кроме того, отмечается, что Бессеберг проявил пренебрежение к этическим ценностям, а также не был заинтересован в защите спорта от мошенничества.

Бессеберг также присоединился к организации чемпионата мира 2016 года в Тюмени. Однако позже Россия потеряла право на проведение мероприятия, но в 2018 году в Тюмени был организован финальный этап чемпионата мира по футболу.

Против Бессеберга и Реша возбуждено уголовное дело, но обвинения им не предъявлены.

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