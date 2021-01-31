Проститутки и поездки на охоту: как Россия много лет подкупала бывшего президента IBU

Отчет внешнего аудита объясняет, что Бессеберг, руководивший IBU с 1992 по 2018 год, много лет работал в интересах России. В этом ему помогал генеральный секретарь IBU Никола Реша.

В докладе сообщается, что Россия влияла на процесс принятия решений мошенническими методами.

IBU располагает более чем достаточными доказательствами, что в период с 2008 по 2015 год российские биатлонисты употребляли рекомбинантный эритропоэтин и стероиды.

В разговоре с полицией Бессеберг сообщил, что в период с 2010 по 2014 год он получал сексуальные услуги от проститутки в Москве. В суде он заявил, что не знает, кто оплачивал эти услуги.

"Печально популярен тот факт, что каждый раз, когда г-н Бессеберг посещал Россию, к нему приставляли молодую женщину-"переводчика", - говорится в отчете.

Также Бессеберг неоднократно участвовал в очень дорогих охотничьих поездках, оплачиваемых представителями российской стороны. В сообщении также говорится, что бывший президент IBU получил денежную сумму в размере от 200 до 300 тысяч долларов США.

В отчете также указано, что было обнаружено достаточно доказательств того, что неэтичные и коррумпированные действия на самом верху IBU имели место в течение десятилетнего периода (2008-2010). Кроме того, отмечается, что Бессеберг проявил пренебрежение к этическим ценностям, а также не был заинтересован в защите спорта от мошенничества.

Бессеберг также присоединился к организации чемпионата мира 2016 года в Тюмени. Однако позже Россия потеряла право на проведение мероприятия, но в 2018 году в Тюмени был организован финальный этап чемпионата мира по футболу.