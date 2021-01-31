Галерея ⟩ Кайтселийт и Силы обороны отметили 102-ю годовщину боя под Паю

Об этом BNS сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны, отметив, что представители Валгаской дружины Кайтселийта и Куперьяновского пехотного батальона в воскресенье утром приняли участие в церемонии у памятника в Паю Валгаского уезда.

Бой 31 января 1919 года в окрестностях усадьбы в Паю стал одним из решающих военных эпизодов в Освободительной войне в Эстонии.

Усадьба в Паю являлась последней оборонительной позицией Красной армии в Южной Эстонии, под городом Валга. Ее обороняли 1200 красных латышских стрелков под командованием Эмиля Витолса. Красноармейцы были вооружены 32 пулеметами, четырьмя орудиями, кроме того, у них был бронепоезд.

На эстонской стороне было 693 человека, в том числе, партизанский батальон под командованием лейтенанта Юлиуса Куперьянова, а также финские добровольцы. У них на вооружении были 22 пулемета и шесть орудий.

Эстонские войска атаковали усадьбу. В течение дня все атаки были отбиты. С наступлением сумерек эстонские военные возобновили наступление и в рукопашной одолели противника.

Бой под Паю стал одним из самых кровопролитных в Освободительной войне. С эстонской стороны общее число погибших и раненых составило 156 человек, сам Куперьянов был ранен и 2 февраля скончался в Тартуской больнице. Красная армия потеряла около 300 солдат.

Сражение под Паю позволило эстонским войскам освободить Валга и перенести боевые действия за пределы Эстонии.