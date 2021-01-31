В Нарве состоялся пикет в поддержку Алексея Навального
Cегодня в Нарве состоялась зарегистрированная акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил портал новостей Rus.ERR.
Cегодня в Нарве состоялась зарегистрированная акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил портал новостей Rus.ERR.
Пикет прошел на Петровской площади в Нарве, после чего митингующие, около 10 человек, отправились к российскому консульству по адресу Кирику, 8. Возле консульства участники акции прокричали лозунги "За нашу и вашу свободу" и "Свободу Навальному", а затем разошлись.
"Требуя немедленного освобождения Алексея, выступаем за демократические перемены в России, защищаем права человека и требуем от ЕС и других стран оказать на Кремль решительное давление, чтобы тот прекратил препятствовать представителям оппозиции реализовывать свои гражданские права и свободы. Мы требуем привлечь к ответственности всех лиц, связанных с преступлениями против представителей оппозиции", - добавляют организаторы.
Первая подобная акция в Нарве состоялась неделю назад.