В Нарве состоялся пикет в поддержку Алексея Навального

Пикет прошел на Петровской площади в Нарве, после чего митингующие, около 10 человек, отправились к российскому консульству по адресу Кирику, 8. Возле консульства участники акции прокричали лозунги "За нашу и вашу свободу" и "Свободу Навальному", а затем разошлись.

"Требуя немедленного освобождения Алексея, выступаем за демократические перемены в России, защищаем права человека и требуем от ЕС и других стран оказать на Кремль решительное давление, чтобы тот прекратил препятствовать представителям оппозиции реализовывать свои гражданские права и свободы. Мы требуем привлечь к ответственности всех лиц, связанных с преступлениями против представителей оппозиции", - добавляют организаторы.