Соомере: нападки на Ирью Лутсар — это нападки на все эстонское государство

«Публичные нападки на руководителя научного совета по борьбе с коронавирусом, профессора Ирью Лутсар свидетельствуют о том, что мы из эпохи беспорядочных выпадов злобы и ненависти переходим в эпоху точно адресованных угроз, - написал Соомере в своем обращении к общественности. - Профессор Лутсар выбрана в качестве мишени не случайно. Угроза одному из умнейших людей Эстонии — это прямая и сознательная атака против всего эстонского государства. Поскольку функционирование государства, его возможность справляться с кризисами, его успешность и конкурентоспособность все больше зависят от того, насколько хорошо государство способно получать и применять на практике имеющиеся знания. На сегодняшний день носителями этих знаний являются консультирующие государство ведущие ученые. Попытка их нейтрализации путем угроз и издевательств ни что иное как попытка ослабить наше государство».