Соомере: нападки на Ирью Лутсар — это нападки на все эстонское государство

«Публичные нападки на руководителя научного совета по борьбе с коронавирусом, профессора Ирью Лутсар свидетельствуют о том, что мы из эпохи беспорядочных выпадов злобы и ненависти переходим в эпоху точно адресованных угроз, - написал Соомере в своем обращении к общественности. - Профессор Лутсар выбрана в качестве мишени не случайно. Угроза одному из умнейших людей Эстонии — это прямая и сознательная атака против всего эстонского государства. Поскольку функционирование государства, его возможность справляться с кризисами, его успешность и конкурентоспособность все больше зависят от того, насколько хорошо государство способно получать и применять на практике имеющиеся знания. На сегодняшний день носителями этих знаний являются консультирующие государство ведущие ученые. Попытка их нейтрализации путем угроз и издевательств ни что иное как попытка ослабить наше государство».
«Фрэнсис Бэкон уже четыреста лет назад знал, что нет ничего опаснее для государства, чем ситуация, когда хитрецы пытаются показаться мудрецами. Теперь мы видим, как хитрость вступила в союз с наглостью, - отметил Соомере. - Наука и ученые могут описать этот процесс, но не изменить его. К такому будущему, в котором жизнь будет иметь ценность, мы сможем двигаться только при условии, что общество не приемлет ни наглость, ни унижение».