Картина дня: акции протеста по всей России, короли евродотаций и противник удаленной работы

Коронавирус выявлен еще у 468 человек, за сутки скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3696 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 468 , то есть 12,7 % от общего количества. Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 209 человек. 154 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн. Читать дальше...

Бизнесмен Осиновский: боюсь, наступивший год будет еще тяжелее

Олег Осиновский, оправданный латвийским судом первой инстанции по обвинению во взяточничестве, подтверждает, что пандемия Covid-19 также оказала негативное влияние на его бизнес. «Боюсь, что начало года будет еще сложнее», - приводит Postimees слова предпринимателя. Читать дальше...

Кто в Эстонии снимает самые густые сливки с европейских сельхозпособий

Получатели европейских сельскохозяйственных субсидий повторяются из года в год, а система получения субсидий непрозрачна, поэтому не очень ясно, кому в конечном итоге достаются миллиарды евро, выясняется из основательного исследования, проведенного по заказу Европейского парламента. Читать дальше...

Урмас Паэт подверг критике действия юриста Вестеринена в отношении Ирьи Лутсар

Евродепутат от Эстонии Урмас Паэт выступил с резкой критикой поступка юриста Андрея Вестеринена, скрытно записавшего свою беседу с председателем научного совета по коронавирусу Ирьей Лутсар и вывесившего аудиоматериал в интернет. Читать дальше...

Глава эстонского стартапа против удаленной работы: в офисе люди работают результативнее

Во времена, когда работа в домашнем офисе становится все более распространенной, а исследования показывают, что удаленная работа часто бывает более приятной и эффективной, существует и другой подход. Ахти Хейнла, создатель и руководитель компании по производству роботов-курьеров Starship Technologies, предпочитает, чтобы люди работали в офисе. Читать дальше...

Налоговики напоминают: продажа товаров и услуг облагается налогом, неуплата чревата штрафом

Среди людей, предоставляющих услуги или продающих товары частным лицам, набирает популярность предпринимательский счет, который позволяет с полученного дохода просто платить налоги. Пресс-служба налогово-таможенного департамента отметила, что на конец года в Эстонии было 3470 активных предпринимательских счетов. Читать дальше...

В Нарве пропал 14-летний подросток, полиция просит помощи

Полиция обращается за помощью в поисках 14-летнего Ильи, который 27 января около четырех часов дня вышел из дома на улице Выйду в Нарве и с тех пор не возвращался. Читать дальше...

Светлана Тихановская выдвинута на Нобелевскую премию мира