Вс, 31.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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  • Эстония
  • Картина дня: акции протеста по всей России, короли евродотаций и противник удаленной работы
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Картина дня: акции протеста по всей России, короли евродотаций и противник удаленной работы

Протест в Санкт-Петербурге. 31 января. ФОТО: ANTON VAGANOV/REUTERS

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 января.

Коронавирус выявлен еще у 468 человек, за сутки скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3696 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 468 , то есть 12,7 % от общего количества. Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 209 человек. 154 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.  Читать дальше...

Бизнесмен Осиновский: боюсь, наступивший год будет еще тяжелее

Олег Осиновский, оправданный латвийским судом первой инстанции по обвинению во взяточничестве, подтверждает, что пандемия Covid-19 также оказала негативное влияние на его бизнес. «Боюсь, что начало года будет еще сложнее», - приводит Postimees слова предпринимателя. Читать дальше...

Кто в Эстонии снимает самые густые сливки с европейских сельхозпособий

Получатели европейских сельскохозяйственных субсидий повторяются из года в год, а система получения субсидий непрозрачна, поэтому не очень ясно, кому в конечном итоге достаются миллиарды евро, выясняется из основательного исследования, проведенного по заказу Европейского парламента. Читать дальше...

Урмас Паэт подверг критике действия юриста Вестеринена в отношении Ирьи Лутсар

Евродепутат от Эстонии Урмас Паэт выступил с резкой критикой поступка юриста Андрея Вестеринена, скрытно записавшего свою беседу с председателем научного совета по коронавирусу Ирьей Лутсар и вывесившего аудиоматериал в интернет. Читать дальше...

Глава эстонского стартапа против удаленной работы: в офисе люди работают результативнее

Во времена, когда работа в домашнем офисе становится все более распространенной, а исследования показывают, что удаленная работа часто бывает более приятной и эффективной, существует и другой подход. Ахти Хейнла, создатель и руководитель компании по производству роботов-курьеров Starship Technologies, предпочитает, чтобы люди работали в офисе. Читать дальше...

Налоговики напоминают: продажа товаров и услуг облагается налогом, неуплата чревата штрафом

Среди людей, предоставляющих услуги или продающих товары частным лицам, набирает популярность предпринимательский счет, который позволяет с полученного дохода просто платить налоги. Пресс-служба налогово-таможенного департамента отметила, что на конец года в Эстонии было 3470 активных предпринимательских счетов. Читать дальше...

В Нарве пропал 14-летний подросток, полиция просит помощи

Полиция обращается за помощью в поисках 14-летнего Ильи, который 27 января около четырех часов дня вышел из дома на улице Выйду в Нарве и с тех пор не возвращался. Читать дальше...

Светлана Тихановская выдвинута на Нобелевскую премию мира

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Об этом сама Тихановская написала в своем Twitter, добавив, что вместе с ней на эту премию выдвигается весь белорусский народ. Читать дальше...

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