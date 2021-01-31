Избил и оставил умирать: ранее наказанный за двойное убийство житель Таллинна обвиняется в новом преступлении

Об этом BNS сообщила пресс-служба прокуратуры, отметив, что 55-летнего Эско Эдаси обвиняют в том, что в ночь с 31 июля на 1 августа прошлого года в квартире на улице Кескузе в ходе совместной попойки он избил и нанес смертельные травмы своему знакомому, 47-летнему мужчине.

Супруга пострадавшего, 60-летняя женщина и Эдаси оставили его в квартире на всю ночь, не оказав помощи. На следующий день женщина обнаружила, что мужчина больше не дышит и вызвала ему скорую помощь.

«Поскольку обвиняемый в 2008 году был наказан за убийство и за преднамеренное убийство, нынешнее деяние квалифицируется по статье Пенитенциарного кодекса как преднамеренное убийство», - пояснила BNS Пыхьяский окружной прокурор Диана Хелила.

Харьюский уездный суд летом 2008 года за двойное убийство приговорил Эдаси к 11 годам лишения свободы. Находившиеся вместе с ним по тому же делу трое мужчин получили менее суровые наказания.