Вс, 31.01.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Урмас Паэт: в России выходят на улицы не только сторонники Навального
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Урмас Паэт: в России выходят на улицы не только сторонники Навального

Урмас Паэт. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Чаша терпения россиян постепенно переполняется и наряду со сторонниками Навального на улицы российских городов стали выходить и противники репрессий и произвола властей, считает евродепутат от Эстонии Урмас Паэт.

«Все большему количеству россиян происходящее надоело. Они устали от авторитарной политики, неудовлетворительного социального и экономического положения, высокомерия властей и репрессий против собственного населения. Арест вернувшегося на родину Навального стал последней каплей, переполнившей чашу терпения, - написал Паэт в своем комментарии для BNS. - И на улицы вышли не только непосредственные сторонники Навального, но и те, кто не согласен с политическими репрессиями, произволом властей и низким уровнем жизни».

«У режима в России сейчас две возможности — подавлять выступления, задерживать все больше людей и запугивать их - или сделать шаг назад, чтобы начать диалог с оппозицией и обществом, освободить политических заключенных, пока не поздно, - отметил Паэт. - Судя по развитию событий, режим по-прежнему выбирает первый вариант, то есть, прибегает к использованию силы, репрессиям и устрашению».

«И все же должно быть ясно, что с определенного момента и это уже не поможет, процессы станут необратимыми. Процессы разложения и распада власти. Поскольку все больше людей в России уже сделали свой выбор. Они хотят жить в другой России. Поэтому они выходят с протестами даже в двадцати-тридцатиградусный мороз, поэтому больше не боятся режима. Это мощная сила и остановить ее властям труднее с каждым днем. Особенно когда против собственного народа выбран путь применения силы и репрессий, - добавил Паэт. - Рано или поздно режим прекращает подобную деятельность одним и тем же образом».

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