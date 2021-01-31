Урмас Паэт: в России выходят на улицы не только сторонники Навального

«Все большему количеству россиян происходящее надоело. Они устали от авторитарной политики, неудовлетворительного социального и экономического положения, высокомерия властей и репрессий против собственного населения. Арест вернувшегося на родину Навального стал последней каплей, переполнившей чашу терпения, - написал Паэт в своем комментарии для BNS. - И на улицы вышли не только непосредственные сторонники Навального, но и те, кто не согласен с политическими репрессиями, произволом властей и низким уровнем жизни».

«У режима в России сейчас две возможности — подавлять выступления, задерживать все больше людей и запугивать их - или сделать шаг назад, чтобы начать диалог с оппозицией и обществом, освободить политических заключенных, пока не поздно, - отметил Паэт. - Судя по развитию событий, режим по-прежнему выбирает первый вариант, то есть, прибегает к использованию силы, репрессиям и устрашению».