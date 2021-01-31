Вс, 31.01.2021
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Калле Лаанет
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Игнорировали требование носить маски: несколько фирм получили от Департамента здоровья предписания
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Игнорировали требование носить маски: несколько фирм получили от Департамента здоровья предписания

В Эстонии с 24 ноября 2020 года действует требование в помещениях носить маску или прикрывать рот и нос. ФОТО: Urmas Luik

С конца ноября полиция оказывает помощь Департаменту здоровья в проверке выполнения обязанности в общественных местах носить маски и соблюдать дистанцию. Хотя у департамента есть право штрафовать людей, которые намеренно нарушают требование о масках, пока этого до сих пор не было сделано. Однако предписание получили три местных предприятия, пишет Pärnu Postimees.

«В основном мы видим, что большинство людей заботится о своем здоровье и носит маски - как в Пярнумаа, так и в Эстонии в целом», - сказал начальник Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт, отметив, что полицейские обращают внимание на ношение масок во время своей обычной работы.

При необходимости стражи порядка беседуют с людьми, объясняют требование носить маски и, если у человека нет маски, ему ее выдают.

«Предыдущие посещения магазинов и ресторанов показали, что требования по рассеиванию и 2+2 обычно соблюдаются», - сказал Кютт, добавив, что люди очень понимающие.

По его словам, радует, что многие предприятия сами предоставляют посетителям информацию, которая напоминает о действующих ограничениях.

В случае возможных нарушений полиция не начинает производство и не наказывает нарушителя. В случае, если у полицейского есть основание полагать, что человек намеренно нарушает требование носить маску, ситуация фиксируется и об этом сообщается в Департамент здоровья, который принимает решение относительно дальнейших шагов.

Представитель Департамента здоровья Кирси Пруудель подчеркнула, что требование носить маски не было введено с целью штрафовать людей, а это лишь дополнительный способ ограничить распространение вируса.

«В нынешней ситуации, когда у нас эпидемиологическое распространение, эффективнее заниматься профилактикой, чем выписыванием штрафов», - сказала Пруудель. До сих пор ни один человек из-за отсутствия маски не был оштрафован, но Пруудель отметила, что Департаменту здоровья пришлось сделать предписание трем предприятиям, которые игнорировали требование носить маски.

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