Игнорировали требование носить маски: несколько фирм получили от Департамента здоровья предписания

«В основном мы видим, что большинство людей заботится о своем здоровье и носит маски - как в Пярнумаа, так и в Эстонии в целом», - сказал начальник Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт, отметив, что полицейские обращают внимание на ношение масок во время своей обычной работы.

При необходимости стражи порядка беседуют с людьми, объясняют требование носить маски и, если у человека нет маски, ему ее выдают.

«Предыдущие посещения магазинов и ресторанов показали, что требования по рассеиванию и 2+2 обычно соблюдаются», - сказал Кютт, добавив, что люди очень понимающие.

По его словам, радует, что многие предприятия сами предоставляют посетителям информацию, которая напоминает о действующих ограничениях.

В случае возможных нарушений полиция не начинает производство и не наказывает нарушителя. В случае, если у полицейского есть основание полагать, что человек намеренно нарушает требование носить маску, ситуация фиксируется и об этом сообщается в Департамент здоровья, который принимает решение относительно дальнейших шагов.

Представитель Департамента здоровья Кирси Пруудель подчеркнула, что требование носить маски не было введено с целью штрафовать людей, а это лишь дополнительный способ ограничить распространение вируса.