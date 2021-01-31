Учитель заразился коронавирусом: ученики четырех параллелей переходят на дистанционное обучение

Все учителя, ученики и родители получат более точную информацию через электронной письмо или учебную систему Stuudium. Департамент здоровья уже связался или свяжется со всеми близкими контактами и даст дальнейшие инструкции.

Волостная управа Эльва призывает всех следить за своим состоянием здоровья — при появлении симптомов заболевания (кашля, боли в горле, температуры, насморка и т. д.) следует связаться со своим семейным врачом или на выходных звонить на справочную линию семейных врачей 1220. Также волостная управа напоминает, что люди, которых отправили в самоизоляцию, не должны ходить на работу, в школу, участвовать в занятиях по интересам и тренировках, а также ходить в общественных местах.