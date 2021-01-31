«Нужно быть оптимистами»: переболевший Covid-19 профессор высказался о вирусе

Изданию Vakara Ziņas Даниланс сообщил, что все еще находится в больнице, но скоро отправится домой. Заразившись вирусом, он заболел бактериальной пневмонией, передает Rus.TVNET.
"Противный этот коронавирус. У одних болезнь протекает легко, у других - тяжелее. Первое, что хочу сказать: не нужно отчаиваться. Для этого нет причин. Отчаяние, переживания, нытье ничего хорошего в лечении не делают, только усугубляют состояние. Так что оптимистами нужно быть. Нужно бороться. Конечно, дела очень неприятные. Но из-за Сovid конца света не будет", - говорит Даниланс.
Он призвал людей вовремя обращаться к врачам, вести активный и здоровый образ жизни и не нарушать ограничения. "Я за современную медицину. Медицина проявит себя. Не сразу, но она победит этот печально известный вирус. Я оптимист. Но пока нужно соблюдать правила", - сказал профессор.