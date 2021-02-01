Военные захватили власть в Мьянме

По данным агентства Reuters, государственный телеканал MRTV в Мьянме прекратил вещание "из-за коммуникационных неполадок". Также в стране наблюдаются проблемы с подключением к интернету и телефонной связью. Информагентства передают, что перед зданием мэрии главного города страны Рангуна размещены десятки солдат. Также туда стянуты военные грузовики, пишет DW.

Введено чрезвычайное положение

По телевидению было зачитано заявление путчистов о том, что в Мьянме вводится чрезвычайное положение сроком на один год.

На протяжении последних дней политическая обстановка в стране была очень напряженной. В обществе распространялись слухи о возможном военном путче в связи с тем, что влиятельные представители вооруженных сил заявляли, что считают прошедшие в ноябре 2020 года парламентские выборы сфальсифицированными.

Согласно официальным результатам этих выборов, партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" одержала убедительную победу, набрав более 70 процентов голосов. Согласно Конституции Мьянмы, четверть депутатских мест в обеих палатах парламента страны зарезервирована за военными, которых назначает верховный главнокомандующий вооруженных сил.

Критика в адрес национального лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году.