Пн, 1.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Касса страхования от безработицы начинает принимать ходатайства о пособии на зарплату

Касса страхования от безработицы. ФОТО: Urmas Luik

Касса страхования от безработицы с понедельника, 1 февраля, начинает принимать ходатайства о пособии на заработную плату. Размер пособия в связи с продлением ограничений увеличился.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения, напомнив, что Касса страхования от безработицы компенсирует расходы на рабочую силу работодателям Харьюмаа и Ида-Вирумаа, деятельность которых в связи с чрезвычайными обстоятельствами была значительно нарушена. Поскольку ограничения были продлены, то размер компенсации также будет больше, чем изначально планировалось.

Касса страхования от безработицы компенсирует расходы на заработную плату тем предпринимателям, у которых есть работники в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, и деятельность которых в связи с чрезвычайными обстоятельствами была с 28 декабря по 31 января значительно нарушена. 

Пособие на заработную плату выплачивается коммерческому товариществу, филиалу иностранного коммерческого товарищества, некоммерческому объединению, фонду или физическому лицу-предпринимателю. Ходатайства о пособии можно подавать через портал e-töötukassa c 1 по 28 февраля этого года.

Компенсация будет выплачиваться за тех работников, место работы которых по состоянию на 22 декабря 2020 года по данным Регистра трудовых отношений было в Харьюмаа или Ида-Вирумаа. Размер компенсации составит расходы на заработную плату этих работников за ноябрь в 1,5-кратном размере, но не более чем 180 000 евро на одного предпринимателя. Размер пособия для физических лиц-предпринимателей (FIE) составит 876 евро.

Правительство утвердило поддержку тех предприятий, на деятельность которых напрямую повлияли установленные ограничения. О пособии смогут ходатайствовать предприятия и физические лица-предприниматели, основная сфера деятельности которых в соответствии с Эстонским классификатором видов экономической деятельности (EMTAK) была обозначена следующим образом: «Размещение и общественное питание»; «Информация и связь»; «Административные и вспомогательные виды деятельности»; «Образование»; «Здравоохранение и социальное обеспечение»; «Искусство, развлечения и досуг» или «Иные обслуживающие виды деятельности».

У предприятий, которые соответствуют условиям получения пособия, начиная с 1 февраля этого года на портале e-töötukassa находятся заполненные данными работников заявления. Работодатель сможет выбирать, на каких работников он хочет получить компенсацию расходов на заработную плату. 

Перед тем как подать заявление, нужно ознакомиться с условиями получения пособия, например, работника, на которого запрашивается компенсация, нельзя будет в течение месяца сократить. Также у предприятия не должно быть задолженности по налогам, или она должна быть рассрочена. Пособие будет перечислено на счет предпринимателя, выплаты начнутся не позднее 14 февраля этого года. 

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