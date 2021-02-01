AstraZeneca пообещала увеличить поставки вакцины в Европу

"AstraZeneca поставит 9 млн дополнительных доз в первом квартале (всего 40 млн) по сравнению с предложением, сделанным на прошлой неделе, и начнет поставки на неделю раньше запланированного срока", - следует из сообщения главы Еврокомиссии в Twitter.

"Компания также расширит свои производственные мощности в Европе", - добавила фон дер Ляйен.

Вакцина фирмы, вызвавшей в последние дни резкую критику в Евросоюзе за отказ от своих контрактных обязательств по причине, как объясняло ее руководство, недостаточных производственных возможностей, 29 января получила разрешение Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на выпуск своего продукта на рынок Евросоюза.

Это была третья вакцина, получившая одобрение регулятора ЕС. До этого EMA сертифицировало препараты производства компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.