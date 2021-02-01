Катри Райк или Хельме? Вот в чем вопрос в Ида-Вирумаа

Постоянно увеличивается доля созревших для нового выбора, и именно они становятся объектом внимания партий, что предвещает серьезную борьбу за русские голоса на местных выборах этого года. Посмотрим на это через призму проблем Ида-Вирумаа
Начавшая было стабилизироваться при новом мэре обстановка в Нарве и Ида-Вирумаа постепенно возвращается на первые полосы благодаря Марту Хельме и его «крымскому» вопросу при утверждении нового премьер-министра: не думает ли Кая Каллас, что возможные решения по переходу к зеленой энергетике породят 10 тысяч безработных в регионе, которые подобно жителям Крыма захотят присоединится к РФ?
Неужели русская политика EKRE - это всерьез?
Реверансы в сторону региона и русских наблюдались у Марта Хельме и раньше. В конце октября прошлого года в интервью «Северному побережью» он говорил о планах серьезно заняться русскими в Ида-Вирумаа, требовать перепрофилирования сланцевой промышленности. В феврале 2019 года тогдашний лидер EKRE обвинил создателей госгимназии в Кохтла-Ярве в русификации региона, а в программе партии были пункты о праве на голосование на местных выборах только для граждан ЭР. В 2018 году в видеоинтервью русской версии портала Postimees Хельме уважительно назвал русских цивилизацией, которую трудно понять эстонцам, поэтому политикам ими надо заниматься очень тщательно. В известном интервью «Deutsche Welle» Хельме назвал Путина прагматиком и высказывался в пользу налаживания отношений с РФ.
Как видно, в его заявлениях можно найти высказывания на любой вкус, дела же увидим уже скоро. После ухода в оппозицию партия быстро восстановила боевой настрой. Сейчас у ее руководства неожиданно появилось свободное время для работы на перспективу. Рейтинги показывают, что избиратель не отвернулся. Отмена референдума закрепила за партией роль единственного защитника традиционных ценностей, что само по себе гарантирует дополнительные русские голоса. Скучно с EKRE избирателям северо-востока не будет.
Катри Райк - это надолго
Надеюсь, что демагогии и веселухи после смены власти в Нарве в регионе станет меньше. Свистопляска от ЦП в руководстве Йыхви при участии экстрасенса окончательно перестанет быть смешной. В Кохтла-Ярве тоже все может измениться к лучшему. Новая нарвская власть демонстрирует свежие подходы в региональной политике и способность к компромиссу. Вовлекаются в активную деятельность недавние оппоненты: реформист Сергей Горлач стал вице-мэром. Оппозиция получила руководство ревизионной комиссией, и хоть недовольна отставками председателей в семи других комиссиях, но это было ожидаемо.
На фоне политических катаклизмов, бушевавших долгие годы в городе, изменения выглядят логичными и вполне «вегетарианскими». Катри Райк пока удается создавать спокойную и деловую атмосферу в коридорах власти. Другие политики начинают понимать, что без изменений перед выборами не обойтись. Есть шанс, что Нарва будет позитивно влиять на политическую культуру всего региона.
Реформисты: нужен ли рейтинг в 40%?