Пн, 1.02.2021
Посмотрим, какая социально-экономическая обстановка в России и каково настроение народа, при этом президент по-прежнему вкладывается в армию. Калле Лаанет
Калле Лаанет
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Катри Райк или Хельме? Вот в чем вопрос в Ида-Вирумаа

Валерий Сайковский ФОТО: личный архив

Часть русских избирателей продолжат голосовать за привычных политиков, не обращая внимания на их очевидное равнодушие к проблемам собственного электората. Другие уже не скрывают разочарования своими избранниками, но пока не видят альтернативы среди других партий, поэтому их голосование непредсказуемо, пишет колумнист Валерий Сайковский.

Постоянно увеличивается доля созревших для нового выбора, и именно они становятся объектом внимания партий, что предвещает серьезную борьбу за русские голоса на местных выборах этого года. Посмотрим на это через призму проблем Ида-Вирумаа

Начавшая было стабилизироваться при новом мэре обстановка в Нарве и Ида-Вирумаа постепенно возвращается на первые полосы благодаря Марту Хельме и его «крымскому» вопросу при утверждении нового премьер-министра: не думает ли Кая Каллас, что возможные решения по переходу к зеленой энергетике породят 10 тысяч безработных в регионе, которые подобно жителям Крыма захотят присоединится к РФ?

Неужели русская политика EKRE - это всерьез?

Реверансы в сторону региона и русских наблюдались у Марта Хельме и раньше. В конце октября прошлого года в интервью «Северному побережью» он говорил о планах серьезно заняться русскими в Ида-Вирумаа, требовать перепрофилирования сланцевой промышленности. В феврале 2019 года тогдашний лидер EKRE обвинил создателей госгимназии в Кохтла-Ярве в русификации региона, а в программе партии были пункты о праве на голосование на местных выборах только для граждан ЭР. В 2018 году в видеоинтервью русской версии портала Postimees Хельме уважительно назвал русских цивилизацией, которую трудно понять эстонцам, поэтому политикам ими надо заниматься очень тщательно. В известном интервью «Deutsche Welle» Хельме назвал Путина прагматиком и высказывался в пользу налаживания отношений с РФ.

Как видно, в его заявлениях можно найти высказывания на любой вкус, дела же увидим уже скоро. После ухода в оппозицию партия быстро восстановила боевой настрой. Сейчас у ее руководства неожиданно появилось свободное время для работы на перспективу. Рейтинги показывают, что избиратель не отвернулся. Отмена референдума закрепила за партией роль единственного защитника традиционных ценностей, что само по себе гарантирует дополнительные русские голоса. Скучно с EKRE избирателям северо-востока не будет.

Катри Райк - это надолго

Надеюсь, что демагогии и веселухи после смены власти в Нарве в регионе станет меньше. Свистопляска от ЦП в руководстве Йыхви при участии экстрасенса окончательно перестанет быть смешной. В Кохтла-Ярве тоже все может измениться к лучшему. Новая нарвская власть демонстрирует свежие подходы в региональной политике и способность к компромиссу. Вовлекаются в активную деятельность недавние оппоненты: реформист Сергей Горлач стал вице-мэром. Оппозиция получила руководство ревизионной комиссией, и хоть недовольна отставками председателей в семи других комиссиях, но это было ожидаемо.

На фоне политических катаклизмов, бушевавших долгие годы в городе, изменения выглядят логичными и вполне «вегетарианскими». Катри Райк пока удается создавать спокойную и деловую атмосферу в коридорах власти. Другие политики начинают понимать, что без изменений перед выборами не обойтись. Есть шанс, что Нарва будет позитивно влиять на политическую культуру всего региона.

Реформисты: нужен ли рейтинг в 40%?

Многолетние обвинения Партии реформ в антирусской политике и невнимании к Ида-Вирумаа мне кажутся не обоснованными. Такие нападки не содержат конкретики, у оппонентов много эмоций, но нет ссылок к программным документам и реальным действиям руководства партии за последние семь-восемь лет. Многие претензии относятся к далекому прошлому, когда Андрус Ансип смог добиться для себя и партии имиджа главных патриотов Эстонии. Более того, в 2015 году именно реформисты первыми серьезно занялись северо-востоком: правительство Таави Рыйваса впервые на государственном уровне организовало коллективный десант. Дениса Бородича в тот же год избрали в парламент, хотя это был, прежде всего, его личный успех и почему бы Горлачу его не повторить.

Так все-таки является ли нынешнее невнимание к региону примером упущенных возможностей или сознательным выбором? С уверенностью могу констатировать, что никакой антирусской линии у реформистов не вижу. С трибун съездов, в кулуарах и в личном общении их ведущие политики рассматривают вопросы жителей страны вне национальности. Возможно, что сторонники дышащего на ладан «Отечества» и испытывающих большие проблемы соцдемов считаются руководством партии более надежным источником пополнения электората, чем русский избиратель. В нашей политической системе мне трудно представить, что будет с партией, имеющей рейтинг 40 процентов. При всех претензиях к реформистам, в рациональности им не откажешь, и то, что выглядит отсутствием русской политики, вполне может быть адекватным подходом к собственным возможностям и отсутствию лишнего времени перед местными выборами. Да и март 2019 года продемонстрировал - большое число мандатов не решает всех проблем.

Стоит ли чего-то ждать от остальных партий?

Формально Нарву возглавила представитель СДПЭ, руководитель региональной организации. При этом у Катри Райк отдельный список на местных выборах. Помимо ее деятельности никакой конкретной русской политики или иной системной деятельности руководство партии в регионе последнее время не проводит. Как всегда, они за все хорошее, против всего плохого. Никакой существенной деятельности «Отечества» в регионе я тоже не припомню. Вся их русская политика - назначение Виктории Ладынской- Кубитс заместителем председателя при ее особой позиции по многим вопросам. Какая-то их активность в регионе представляется не очень реальной.

Несмотря на все нынешние проблемы региона, в последние годы не покидает ощущение некоего перелома в сознании его жителей. Произошел перелом от психологии жителей Ленинградской области в сторону ощущения себя европейцами, а значит и «эстонцами». Они отказались еще в 2016 году от участия в сомнительных образовательных экспериментах центристов, появилась приличное СМИ (Северное побережье/Põhjarannik). Голосование 2019 года показало, что местные избиратели перестали бездумно поддерживать центристов. Считаю вполне вероятным массовое неучастие в голосовании тех, кто в них разочаровался, но пока не выбрал новых политических кумиров. Есть все основания полагать, что осенью многие поддержат изменения в Нарве и дадут свою оценку центристским безобразиям в Йыхви. Велика вероятность, что этой осенью Катри Райк и ее союз получат существенно больше голосов, чем 2017 году, новые люди придадут дополнительный импульс развитию региона.

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