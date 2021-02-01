Катри Райк или Хельме? Вот в чем вопрос в Ида-Вирумаа

Многолетние обвинения Партии реформ в антирусской политике и невнимании к Ида-Вирумаа мне кажутся не обоснованными. Такие нападки не содержат конкретики, у оппонентов много эмоций, но нет ссылок к программным документам и реальным действиям руководства партии за последние семь-восемь лет. Многие претензии относятся к далекому прошлому, когда Андрус Ансип смог добиться для себя и партии имиджа главных патриотов Эстонии. Более того, в 2015 году именно реформисты первыми серьезно занялись северо-востоком: правительство Таави Рыйваса впервые на государственном уровне организовало коллективный десант. Дениса Бородича в тот же год избрали в парламент, хотя это был, прежде всего, его личный успех и почему бы Горлачу его не повторить.

Так все-таки является ли нынешнее невнимание к региону примером упущенных возможностей или сознательным выбором? С уверенностью могу констатировать, что никакой антирусской линии у реформистов не вижу. С трибун съездов, в кулуарах и в личном общении их ведущие политики рассматривают вопросы жителей страны вне национальности. Возможно, что сторонники дышащего на ладан «Отечества» и испытывающих большие проблемы соцдемов считаются руководством партии более надежным источником пополнения электората, чем русский избиратель. В нашей политической системе мне трудно представить, что будет с партией, имеющей рейтинг 40 процентов. При всех претензиях к реформистам, в рациональности им не откажешь, и то, что выглядит отсутствием русской политики, вполне может быть адекватным подходом к собственным возможностям и отсутствию лишнего времени перед местными выборами. Да и март 2019 года продемонстрировал - большое число мандатов не решает всех проблем.

Стоит ли чего-то ждать от остальных партий?

Формально Нарву возглавила представитель СДПЭ, руководитель региональной организации. При этом у Катри Райк отдельный список на местных выборах. Помимо ее деятельности никакой конкретной русской политики или иной системной деятельности руководство партии в регионе последнее время не проводит. Как всегда, они за все хорошее, против всего плохого. Никакой существенной деятельности «Отечества» в регионе я тоже не припомню. Вся их русская политика - назначение Виктории Ладынской- Кубитс заместителем председателя при ее особой позиции по многим вопросам. Какая-то их активность в регионе представляется не очень реальной.

Несмотря на все нынешние проблемы региона, в последние годы не покидает ощущение некоего перелома в сознании его жителей. Произошел перелом от психологии жителей Ленинградской области в сторону ощущения себя европейцами, а значит и «эстонцами». Они отказались еще в 2016 году от участия в сомнительных образовательных экспериментах центристов, появилась приличное СМИ (Северное побережье/Põhjarannik). Голосование 2019 года показало, что местные избиратели перестали бездумно поддерживать центристов. Считаю вполне вероятным массовое неучастие в голосовании тех, кто в них разочаровался, но пока не выбрал новых политических кумиров. Есть все основания полагать, что осенью многие поддержат изменения в Нарве и дадут свою оценку центристским безобразиям в Йыхви. Велика вероятность, что этой осенью Катри Райк и ее союз получат существенно больше голосов, чем 2017 году, новые люди придадут дополнительный импульс развитию региона.