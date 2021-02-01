Департамент оборонных ресурсов начинает первый в этом году призыв в Силы обороны

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны, отметив, что призывникам предстоит пройти 11 месяцев обучения военным дисциплинам — сержантские курсы, водительские курсы, подготовки по военным специальностям.

Молодые люди будут призваны на службу в Первую пехотную бригаду, в подразделения военной полиции, во Вторую пехотную бригаду, в командование кибервойск, в военно-морские силы и в тыловую службу. В основном все призывники — молодежь со средним школьным образованием.

С учетом продолжающейся пандемии коронавируса призывников просят заранее известить департамент оборонных ресурсов, если они помещены на карантин (самоизоляцию) или если у них есть иные проблемы со здоровьем.

Родственников призывников просят по возможности не приходить на место сбора призывников или не находиться там слишком долго, чтобы не создавать скопление людей в одном месте.

В местах сбора призывников всем им обеспечиваются средства индивидуальной защиты, при входе в автобус их попросят заполнить анкеты о состоянии здоровья.

На срочную службу в Силы обороны призыв происходит трижды в год. Следующий призыв состоится с 19 по 21 июля.