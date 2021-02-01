Яак Мадисон выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
Член Европарламента Яак Мадисон (EKRE) выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Член Европарламента Яак Мадисон (EKRE) выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
«В связи с тем обстоятельством, что номинантов на Нобелевскую премию мира могут также выдвигать члены парламентов, я воспользовался этой возможностью. Срок — полночь по центральноевропейскому времени с 31 января по 1 февраля, и я сделал это ровно за два часа до окончания срока. Я, конечно, не единственный, кто выдвигает этого кандидата, но, как мы знаем: чем больше заявителей, тем выше шансы на успех», - написал Мадисон в социальных сетях.
Политик объяснил, что выдвинул кандидатуру Трампа в связи с тем, что это первый президент США за последние 30 лет, во время службы которого руководимая им страна не начинала войн.
«Кроме того, под его руководством на Ближнем Востоке был подписан ряд мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность и мир в регионе. Посмотрим, кто получит Нобелевскую премию мира», - отметила Мадисон.