Яак Мадисон выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

«В связи с тем обстоятельством, что номинантов на Нобелевскую премию мира могут также выдвигать члены парламентов, я воспользовался этой возможностью. Срок — полночь по центральноевропейскому времени с 31 января по 1 февраля, и я сделал это ровно за два часа до окончания срока. Я, конечно, не единственный, кто выдвигает этого кандидата, но, как мы знаем: чем больше заявителей, тем выше шансы на успех», - написал Мадисон в социальных сетях.