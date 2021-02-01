Московский эксперт: Кремлю нужно отказаться от политического использования прибалтийских русских

По оценке Лийк, прибалтийские русские так и так через 30 лет после развала Советского Союза больше не являются такими, как были, поэтому их уже не так просто использовать в качестве лобби-группы: «Они всегда были ею меньше, чем надеялись некоторые в Москве. Так что Москва своей деятельностью тут ничего не добилась, скорее проиграла. Тренин это знает и пытается коммуницировать».

Самым важным вопросом является то, каким образом и какие московские политические деятели в состоянии услышать заявления Тренина? Сам Тренин подтвердил, что он не видит предпосылок к изменению мышления: «Я надеюсь на то, что в итоге все же появится реальная оценка мировых дел».

Кадри Лийк отметила, что при формировании внешней политики России все большую роль играют силовые структуры, — спецслужбы и Министерство обороны — а также «активисты-фрилансы», как Евгений Пригожин и Константин Малофеев: «Эти люди, вероятнее всего, статьи Тренина не читают и не станут слушать его советы. Министерство иностранных дел могло бы услышать, но его вес при формировании внешней политики России на протяжении последних десяти лет, к сожалению, снизился».

По словам Лийк, ей кажется, что попытки Москвы манипулировать прибалтийскими русскими так и так сократились: «Во втором десятилетии 21 века Россия, конечно, вмешивалась в дела Германии и США, но в дела стран Балтии намного меньше — тут все работало на автопилоте, без особого творчества. Одной из причин может быть аннексия Крыма и последовавшее за этим напряжение. После Крыма на Западе все стали спрашивать: Нарва — следующая? И в этой ситуации в интересах Москвы было сигнализировать об отсутствии агрессивных амбиций. Но они, может, и немного научились тому, что из этого действительно ничего хорошего не получится».

Александр Сытин, который работал в связанном с российской внешней разведкой Российском институте стратегических исследований по направлению стран Балтии, сказал Postimees, что он не верит, что руководство России откажется от использования русского населения с качестве своей карты в странах Балтии. Он подчеркнул, что русские в Эстонии и Латвии не интересуют Россию с гуманитарной стороны: «Российская власть, которая в значительной степени состоит из разведки и других работников спецслужб, видит их, как возможный фактор дестабилизации политической обстановки в соседних странах. Сейчас все просто в застрявшем состоянии, поскольку важнее проблемы русского языка на Украине и проблема Донбасса».

Также, по оценке Сытина, нужно учитывать, что российская власть использует тему борьбы за права русских и для внутренней консолидации в стране.

Дмитрий Тренин. ФОТО: Wikimedia Commons/SHAPE Ex Dinner/Staff Sgt. James Hennessey Дмитрий Тренин Родился в 1955 году.

Бывший офицер Советской и Российской армий — 1972-1993 гг.

Работал переводчиком в Ираке и группе Советских войск в Восточной Германии в качестве контактного офицера в отделе внешних сношений.

В 1984 году защитил докторскую по истории в Институте исследований США и Канады Академии наук Советского Союза.

В 1985-1991 гг. в качестве офицера участвовал в переговорах по Договору о ядерном оружии между СССР и США.

В 1986-1993 гг. в звании полковника работал преподавателем в одном московском военном институте.

После ухода в отставку начал работать аналитиком.

В 1993 году работал в Колледже НАТО в Риме, являясь там первым приглашенным исследователем из страны, не входящей в НАТО.

В 2008 году стал директором московского центра Карнеги. Занимает эту должность до сих пор.