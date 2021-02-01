Пн, 1.02.2021
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Калле Лаанет
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  • Московский эксперт: Кремлю нужно отказаться от политического использования прибалтийских русских
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Московский эксперт: Кремлю нужно отказаться от политического использования прибалтийских русских

Российское посольство в Таллинне. ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Кремлю нужно оказаться от использовать русского населения стран Балтии в качестве политической карты, советует один из высоко ценимых московских экспертов по внешней политике Дмитрий Тренин. Кадри Лийк считает, что Россия официально направление не изменит, но на практике постепенно так и так откажутся от активного использования этой карты, пишет Postimees.

«Прибалтийских русских можно считать частью русского мира в культурном плане, но не стоит лепить из них пророссийское лобби в странах, где они живут», - написан Тренин в опубликованной на сайте российского отдела американского аналитического центра Карнеги статье «Уважай соседа своего. Что можно сделать в отношениях России и Балтии». «Сам русский мир может существовать исключительно как культурное явление, а любые попытки использовать его в геополитических целях чреваты его дискредитацией и самоуничтожением».

65-летний Тренин является директором российского отдела центра Карнеги, и его считают одним из самых сильных аналитиков Москвы в области отношений России и западных стран. Заслуживает внимание и то, что статью Тренина о возможности улучшения отношений между Россией и странами Балтии на прошлой неделе на своем сайте опубликовал и авторитетный Российский совет международных отношений, который создан по распоряжению президента России для продвижения так называемой мягкой силы.

В число учредителей совета входит российское Министерство иностранных дел, а в его президиуме состоит пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Среди внешнеполитических аналитических центров России совет имеет скорее либеральные взгляды. Генеральный директор Андрей Кортунов поддерживает восстановление сотрудничества между Россией и западными странами.

Тренин сказал Postimees, что его анализ основан на опыте последних 30 лет: «Российская политика пыталась поддерживать русскоязычные общины в бывших советских республиках с той целью, чтобы создать дружественное для России внешнеполитическое сообщество. Такой подход нигде успеха не принес», - сказал Тренин.

При этом, он подчеркнул, что в странах Балтии имеются проблемы, связанные с интеграцией русских: «Они имеются и остаются, но эти проблемы невозможно эффективно использовать в российской политике».

В числе прочего в своей статье Тренин написал, что по его оценке, на фоне российско-прибалтийских отношений, которые еще как минимум десятилетие будут находиться на низком уровне, двусторонние контакты разумнее всего развивать в ключе добрососедства и в сфере бытовых проблем. Со стороны России в этом случае главными партнерами могли бы быть Петербург, а также Ленинградская, Калининградская и Псковская области. В политических контактах, по мнению Тренина, польза могла бы быть лишь от таких многосторонних органов сотрудничества, где политические вопросы являются второстепенными, как, например, Совет стран Балтийского моря.

Одна из лучше эстонских экспертов по России, работающая в Европейском совете внешних сношений Кадри Лийк назвала Дмитрия Тренина экспертом с большим опытом, который выполняет очень хорошую работу по двум направлениям: объясняя внешнеполитическое мышление России о западных странах и формируя более реалистичную российскую политику.

«Тренин очень хорошо понимает, что попытки использовать местных русских в качестве лобби-группы принесли вред самим этим людям и взрастили новое недоверие в отношении Москвы как в странах Балтии, так и вообще на Западе, усилив мнение, что Россия пытается манипулировать нашей внутренней жизнью и политическим ландшафтом».

По оценке Лийк, прибалтийские русские так и так через 30 лет после развала Советского Союза больше не являются такими, как были, поэтому их уже не так просто использовать в качестве лобби-группы: «Они всегда были ею меньше, чем надеялись некоторые в Москве. Так что Москва своей деятельностью тут ничего не добилась, скорее проиграла. Тренин это знает и пытается коммуницировать».

Самым важным вопросом является то, каким образом и какие московские политические деятели в состоянии услышать заявления Тренина? Сам Тренин подтвердил, что он не видит предпосылок к изменению мышления: «Я надеюсь на то, что в итоге все же появится реальная оценка мировых дел».

Кадри Лийк отметила, что при формировании внешней политики России все большую роль играют силовые структуры, — спецслужбы и Министерство обороны — а также «активисты-фрилансы», как Евгений Пригожин и Константин Малофеев: «Эти люди, вероятнее всего, статьи Тренина не читают и не станут слушать его советы. Министерство иностранных дел могло бы услышать, но его вес при формировании внешней политики России на протяжении последних десяти лет, к сожалению, снизился».

По словам Лийк, ей кажется, что попытки Москвы манипулировать прибалтийскими русскими так и так сократились: «Во втором десятилетии 21 века Россия, конечно, вмешивалась в дела Германии и США, но в дела стран Балтии намного меньше — тут все работало на автопилоте, без особого творчества. Одной из причин может быть аннексия Крыма и последовавшее за этим напряжение. После Крыма на Западе все стали спрашивать: Нарва — следующая? И в этой ситуации в интересах Москвы было сигнализировать об отсутствии агрессивных амбиций. Но они, может, и немного научились тому, что из этого действительно ничего хорошего не получится».

Александр Сытин, который работал в связанном с российской внешней разведкой Российском институте стратегических исследований по направлению стран Балтии, сказал Postimees, что он не верит, что руководство России откажется от использования русского населения с качестве своей карты в странах Балтии. Он подчеркнул, что русские в Эстонии и Латвии не интересуют Россию с гуманитарной стороны: «Российская власть, которая в значительной степени состоит из разведки и других работников спецслужб, видит их, как возможный фактор дестабилизации политической обстановки в соседних странах. Сейчас все просто в застрявшем состоянии, поскольку важнее проблемы русского языка на Украине и проблема Донбасса».

Также, по оценке Сытина, нужно учитывать, что российская власть использует тему борьбы за права русских и для внутренней консолидации в стране.

Дмитрий Тренин. ФОТО: Wikimedia Commons/SHAPE Ex Dinner/Staff Sgt. James Hennessey

Дмитрий Тренин

  • Родился в 1955 году.
  • Бывший офицер Советской и Российской армий — 1972-1993 гг.
  • Работал переводчиком в Ираке и группе Советских войск в Восточной Германии в качестве контактного офицера в отделе внешних сношений.
  • В 1984 году защитил докторскую по истории в Институте исследований США и Канады Академии наук Советского Союза.
  • В 1985-1991 гг. в качестве офицера участвовал в переговорах по Договору о ядерном оружии между СССР и США.
  • В 1986-1993 гг. в звании полковника работал преподавателем в одном московском военном институте.
  • После ухода в отставку начал работать аналитиком.
  • В 1993 году работал в Колледже НАТО в Риме, являясь там первым приглашенным исследователем из страны, не входящей в НАТО.
  • В 2008 году стал директором московского центра Карнеги. Занимает эту должность до сих пор.

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