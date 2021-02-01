За сутки в Эстонии прибавилось 367 зараженных

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 261 120 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 2998 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 340.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Интенсивность заражения COVID-19 остается высокой по всей Эстонии. Кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, однако проблемой по-прежнему остается большая заполняемость койко-мест в палатах интенсивной терапии для пациентов с COVID-19.

С понедельника было восстановлено контактное обучение в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. При участии в контактном обучении следует принимать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. При возникновении симптомов заболевания следует немедленно остаться дома и при первой возможности связаться со своим центром семейных врачей или же позвонить по консультационному номеру семейных врачей 1220. Первоочередными профилактическими мерами против распространения коронавирусной инфекцией являются надлежащая гигиена рук, соблюдение дистанции и ношение маски; также старайтесь не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.

Придерживаясь установленных ограничений, мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно больше учащихся могли посещать учебные заведения и участвовать в контактном обучении. В Эстонии насчитывается чуть более ста школ, где в настоящее время у кого-то из школьного коллектива диагностирован COVID-19; что касается дошкольных учреждений, то их количество составляет около пятидесяти.

С этого года возмещение по больничному выплачивается начиная со второго дня болезни. Право на возмещение по больничному также имеют люди, близко контактировавшие с больными COVID-19, за дни пребывания в самоизоляции. Собственная ответственность работника распространяется на первый день болезни, возмещение со второго по пятый день выплачивает работодатель, а Больничная касса компенсирует пребывание на больничном начиная с шестого дня. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.