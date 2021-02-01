За сутки в Эстонии прибавилось 367 зараженных

За сутки в Эстонии прибавилось 367 зараженныхТрое скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 3121 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 367, то есть 11,8% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 3121 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 367, то есть 11,8% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 138 человек. В Харьюмаа 106 новых случаев приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 55, в Тартумаа — 41, в Пярнумаа — 29, в Ярвамаа — 22, в Вырумаа — 16, в Вильянди-, Рапла- и Ляэне-Вирумаа — по 12, в Йыгевамаа — шесть, на Сааремаа — пять, в Пыльвамаа — четыре, в Ляэнемаа — три, на Хийумаа и в Валгамаа — по два новых случая. В случае восьми положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 544,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 10,9% от общего количества сделанных тестов.
Под наблюдением Департамента здоровья находится более 31 900 человек
Под наблюдением Северного регионального отделения находится более 16 800 человек, 3201 из которых инфицированы.
Под наблюдением Восточного регионального отделения находится более 6000 человек, из которых инфицированы 1213.
Западное региональное отделение наблюдает более 2800 человек, из которых инфицированы 732 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).
Под наблюдением Южного регионального отделения находится более 6300 человек, из которых инфицированы 1217 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).
Открыли 25 новых историй болезни, в стационарном лечении нуждаются 418 пациентов
По состоянию на утро 1 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 418 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 38 пациентам, из которых 23 человека, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.
Открыли 25 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали девять человек, трое переведены в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались три человека с коронавирусом: 90-летняя женщина, 74-летний мужчина и 73-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 422 человека с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 2483 случая заболевания COVID-19 у 2438 человек.
По состоянию на 1 февраля выздоровели 33 948 человек. Из них истории болезни 23 879 человек (70,3%) завершены, у 10 069 человек (29,7%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 777 645 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 44 575 положительных первичных результата (5,7% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии вакцинировали 28 186 человек, две дозы вакцины получили 9597 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии проведена вакцинация 34 019 дозами вакцин против COVID-19, вакцинировано 26 412 человек, из которых 18 805 человек получил первую дозу, а 7607 – обе дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 261 120 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 2998 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 340.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Интенсивность заражения COVID-19 остается высокой по всей Эстонии. Кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, однако проблемой по-прежнему остается большая заполняемость койко-мест в палатах интенсивной терапии для пациентов с COVID-19.
С понедельника было восстановлено контактное обучение в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. При участии в контактном обучении следует принимать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. При возникновении симптомов заболевания следует немедленно остаться дома и при первой возможности связаться со своим центром семейных врачей или же позвонить по консультационному номеру семейных врачей 1220. Первоочередными профилактическими мерами против распространения коронавирусной инфекцией являются надлежащая гигиена рук, соблюдение дистанции и ношение маски; также старайтесь не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.
Придерживаясь установленных ограничений, мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно больше учащихся могли посещать учебные заведения и участвовать в контактном обучении. В Эстонии насчитывается чуть более ста школ, где в настоящее время у кого-то из школьного коллектива диагностирован COVID-19; что касается дошкольных учреждений, то их количество составляет около пятидесяти.
С этого года возмещение по больничному выплачивается начиная со второго дня болезни. Право на возмещение по больничному также имеют люди, близко контактировавшие с больными COVID-19, за дни пребывания в самоизоляции. Собственная ответственность работника распространяется на первый день болезни, возмещение со второго по пятый день выплачивает работодатель, а Больничная касса компенсирует пребывание на больничном начиная с шестого дня. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.