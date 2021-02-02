Вт, 2.02.2021
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Игорь Калакаускас
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  • Kuuuurija
  • "Купили эту квартиру за 500 евро": мать и сын живут в нечеловеческих условиях
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"Купили эту квартиру за 500 евро": мать и сын живут в нечеловеческих условиях

В одном из многоквартирных домов в деревне Тали Пярнуского уезда пожилая мать с двадцатилетним сыном живут в совершенно ужасных условиях - в промерзшей квартире без отопления, воды и электричества, с заплесневевшими стенами и потолком, рассказывает в своем очередном выпуске программа Kuuuurija.

Об этом случае ведущей Kuuuurija Катрин Луст сообщила Кайди из Килинги-Нымме, попросив помочь несчастной семье.

Кайди познакомилась с пожилой женщиной в автобусе в канун Рождества, и та рассказала ей о своих злоключениях. "Мыться они ходят на автовокзал в Килинги-Нымме, там есть горячая вода. Там же они заряжают мобильные телефоны. По ее словам выходит, что они не мылись с августа, с тех пор как переехали в эту волость".

Квартиру эту, по словам женщины, они купили за 500 евро.

На следующее утро слова пожилой попутчицы все еще сидели в памяти Кайди, и она подумала, что должна что-то предпринять. Поскольку Кайди знала, о каком доме идет речь, она пришла туда через несколько дней и сразу нашла нужную квартиру. "Я была в шоке. Дом панельный, стены и потолки все в плесени. Отопления нет. В остальном квартира чистая, да и сами они опрятные".

По словам Кайди, полы в квартиры бетонные, жильцы спят на матрасах, а единственными обогревателями у кроватей матери и сына были десятки кладбищенских свечей.

После этого визита Кайди быстро связалась с одной из своих местных подруг, которая в праздники отвезла матери с сыном еду.

На следующий день после визита в Тали, 27 декабря, Кайди также разместила на своей странице в Facebook сообщение, описывающее всю картину и привлекающее внимание к ужасной ситуации. Кайди говорит, что ни в коем случае не собиралась ссориться с волостью - просто она не могла спокойно смотреть на такую ​​ситуацию во время рождественских праздников. Однако самоуправление быстро заметило ее эмоциональный пост в соцсети.

Уже на следующий день ей позвонили из волостной управы. По словам Кайди, чиновники волости не были особенно довольны тем, что она вывесила в Facebook такой пост о жителях их волости. По мнению муниципальных чиновников, Кайди следовало вместо этого просто позвонить в местное самоуправление.

Однако в ответ на пост Кайди в Facebook пришли не только положительные комментарии - были и те, кто узнал мать и сына. Несколько лет назад «Канал 2» делал репортаж об этой же самой семье, и тогда телеведущая Кармен Притсон Тамме  с помощью хороших людей помогла им найти дом. 

Теперь же мать и сын якобы продали квартиру, полученную с помощью телешоу "C-Komando", и переехали в Пярнуский уезд. Некоторые комментаторы сочли, что раз матери и сыну уже помогали с помощью благотворительности несколько лет назад, а они не сумели сохранить жилье, то незачем помогать им снова.

По словам Кайди, может быть, мать и сын действительно и наделали ошибок в своей жизни. Но она считает, что нельзя оставлять людей жить в таких условиях. 

Деревня Тали находится в Пярнуском уезде в 17 км от Килинги-Нымме, в волости Саарде. В центре села, где проживает пара сотен жителей, стоят многоквартирные дома колхозного периода, в одном из которых обосновались 60-летняя Урве и ее 20-летний сын Ээрик, купившие здесь квартиру в августе прошлого года.

По оценке посетившей квартиру Катрин Луст, условия проживания в этой квартире и правда ошеломляют: потолок в коридоре полностью заплесневел, в квартире очень сыро и холодно. 

Выясняется, что последние восемь лет после смерти мужа Урве, по сути, они с сыном постоянно кочевали из одной деревни и волости в другую. На вопрос, почему они так часто меняли место жительства, последовал ответ, что везде над ними издевались местные жители и муниципалитет.

По словам Урве, квартира, предоставленная программой "C-Komando", была ненамного лучше, чем та, где они живут сегодня, и они действительно продали ту квартиру в Ярваканди за 700 евро и переехали в Тали.

Урве говорит, что им предлагали перебраться в социальный дом, но они не хотят по ряду причин - в том числе потому, что там обитают пьяницы.

Кроме того, ранее представители волости изъявляли желание отделить Ээрика от матери и поместить женщину в дом особого ухода, и эта перспектива пугает двадцатилетнего молодого человека.

Мечта Ээрика - стать гончаром. По его словам, однажды он уже поехал в Хаапсалу учиться этой профессии, но затем бросил учебу и вернулся, чтобы помогать матери.

Окна, стены и пол в комнатах завешены черными мешками для мусора. Повсюду кладбищенские свечи, которыми Урве и Ээрик согреваются. По комнате сложно передвигаться, потому что тут темно и валяется всякий хлам. Просто чудо, что при всех этих свечах здесь ничего не загорелось. 

Поскольку в квартире нет канализации, мама и сын справляют нужду в горшок на кухне.

Соцработник волости Саарде в телефонном разговоре с Катрин Луст говорит, что проблемы матери и сына известны на муниципальном уровне, но помочь им сложно, поскольку они сами не принимают никакой помощи. "У муниципалитета есть для них - пусть не самая лучшая, но все же - жилплощадь на замену, чтобы пережить холод и зиму".

И действительно, Урве и Ээрик говорят, что боятся социальных работников волости, потому что опасаются, что их против воли поместят в специальный дом призрения или закрытое учреждение. Так, в прошлый раз социальные работники  приходили к ним в сопровождении полиции, что их сильно напугало.

Представители местных властей признают, что коммуникация между волостью и семьей застопорилась.

"Помимо риска возгорания эти люди могут замерзнуть. У нас такие холодные зимы... Этот мальчик сказал несколько дней назад, что у него в комнате всего 1 градус тепла. То, что они там испытывают, просто невероятно. И на самом деле, если мы посмотрим по Эстонии, у нас много таких семей, и все ведомства работают над тем, чтобы хоть что-то исправить", - говорит один из чиновников.

Подытоживая сюжет программы, ведущая Катрин Луст говорит, что Урве и Ээрик, - безусловно, очень сложные люди, но социальные работники, видимо, должны вести себя немного мягче, общаясь с такими людьми, и, возможно, уделять им больше времени. 

Смотрите сюжет программы Kuuuurija на русском языке полностью.

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