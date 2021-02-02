"Купили эту квартиру за 500 евро": мать и сын живут в нечеловеческих условиях

Деревня Тали находится в Пярнуском уезде в 17 км от Килинги-Нымме, в волости Саарде. В центре села, где проживает пара сотен жителей, стоят многоквартирные дома колхозного периода, в одном из которых обосновались 60-летняя Урве и ее 20-летний сын Ээрик, купившие здесь квартиру в августе прошлого года.

По оценке посетившей квартиру Катрин Луст, условия проживания в этой квартире и правда ошеломляют: потолок в коридоре полностью заплесневел, в квартире очень сыро и холодно.

Выясняется, что последние восемь лет после смерти мужа Урве, по сути, они с сыном постоянно кочевали из одной деревни и волости в другую. На вопрос, почему они так часто меняли место жительства, последовал ответ, что везде над ними издевались местные жители и муниципалитет.

По словам Урве, квартира, предоставленная программой "C-Komando", была ненамного лучше, чем та, где они живут сегодня, и они действительно продали ту квартиру в Ярваканди за 700 евро и переехали в Тали.

Урве говорит, что им предлагали перебраться в социальный дом, но они не хотят по ряду причин - в том числе потому, что там обитают пьяницы.

Кроме того, ранее представители волости изъявляли желание отделить Ээрика от матери и поместить женщину в дом особого ухода, и эта перспектива пугает двадцатилетнего молодого человека.

Мечта Ээрика - стать гончаром. По его словам, однажды он уже поехал в Хаапсалу учиться этой профессии, но затем бросил учебу и вернулся, чтобы помогать матери.

Окна, стены и пол в комнатах завешены черными мешками для мусора. Повсюду кладбищенские свечи, которыми Урве и Ээрик согреваются. По комнате сложно передвигаться, потому что тут темно и валяется всякий хлам. Просто чудо, что при всех этих свечах здесь ничего не загорелось.

Поскольку в квартире нет канализации, мама и сын справляют нужду в горшок на кухне.

Соцработник волости Саарде в телефонном разговоре с Катрин Луст говорит, что проблемы матери и сына известны на муниципальном уровне, но помочь им сложно, поскольку они сами не принимают никакой помощи. "У муниципалитета есть для них - пусть не самая лучшая, но все же - жилплощадь на замену, чтобы пережить холод и зиму".

И действительно, Урве и Ээрик говорят, что боятся социальных работников волости, потому что опасаются, что их против воли поместят в специальный дом призрения или закрытое учреждение. Так, в прошлый раз социальные работники приходили к ним в сопровождении полиции, что их сильно напугало.

Представители местных властей признают, что коммуникация между волостью и семьей застопорилась.

"Помимо риска возгорания эти люди могут замерзнуть. У нас такие холодные зимы... Этот мальчик сказал несколько дней назад, что у него в комнате всего 1 градус тепла. То, что они там испытывают, просто невероятно. И на самом деле, если мы посмотрим по Эстонии, у нас много таких семей, и все ведомства работают над тем, чтобы хоть что-то исправить", - говорит один из чиновников.

Подытоживая сюжет программы, ведущая Катрин Луст говорит, что Урве и Ээрик, - безусловно, очень сложные люди, но социальные работники, видимо, должны вести себя немного мягче, общаясь с такими людьми, и, возможно, уделять им больше времени.