Футболист сборной Эстонии Павел Марин подписал контракт с "Нымме Калью"
Полузащитник сборной Эстонии по футболу Павел Марин (25) заключил двухлетний контракт с таллиннским клубом "Нымме Калью", пишет Rus.ERR.
Полузащитник сборной Эстонии по футболу Павел Марин (25) заключил двухлетний контракт с таллиннским клубом "Нымме Калью", пишет Rus.ERR.
"Я счастлив, что стал игроком "Нымме Калью". "Калью" - всегда был очень амбициозным клубом, ставящим перед собой высокие задачи. Его цели известны всем эстонским любителям футбола", - цитирует Марина официальный сайт "Нымме Калью".
"Мы уже несколько лет следим за развитием Павла Марина. У него за плечами успешный сезон как в Премиум-лиге, так и в национальной сборной, и я считаю, что с его подписание мы попали в цель", - отметил президент "Нымме Калью" Куно Техва.
В прошлом сезоне Павел Марин был одним из лидеров вильяндиского "Тулевика", за который забил 9 голов в 25 поединках чемпионата Эстонии.