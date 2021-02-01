Футболист сборной Эстонии Павел Марин подписал контракт с "Нымме Калью"

"Я счастлив, что стал игроком "Нымме Калью". "Калью" - всегда был очень амбициозным клубом, ставящим перед собой высокие задачи. Его цели известны всем эстонским любителям футбола", - цитирует Марина официальный сайт "Нымме Калью".

"Мы уже несколько лет следим за развитием Павла Марина. У него за плечами успешный сезон как в Премиум-лиге, так и в национальной сборной, и я считаю, что с его подписание мы попали в цель", - отметил президент "Нымме Калью" Куно Техва.