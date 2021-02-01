Утонул провалившийся под лед рыбак

Как сообщает Лыунаский спасательный центр, его нашли мертвым вблизи лодочной пристани Хуммули в проруби Вяйке-Эмайыги. Спасатели вытащили утонувшего на берег. Этот трагический инцидент четко указывает на то, что ледовые условия на внутренних водоемах могут быть самыми разными.

Спасатели предупреждают, что при выходе на лед водоемов всегда необходимо проверять его толщину и учитывать риск проваливания сквозь лед. Безопаснее идти по водоему с напарником, который при необходимости окажет помощь или вызовет подмогу. При совместном движении по льду держитесь на расстоянии нескольких метров друг от друга. На шею следует повесить так называемые спасалки, с помощью которых в опасной ситуации можно будет выбраться из проруби. При движении по льду не будет лишним надеть спасательный жилет, который удерживает человека на воде и помогает сэкономить время на спасение.