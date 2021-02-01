Карта ⟩ Где бывают русские и эстонцы?

На картах сравниваются передвижения по Эстонии в 2016 году примерно 13 000 таллиннцев с эстонским и русскоязычным кругом общения. При сравнении бросается в глаза, что таллиннцы с эстоноязычным кругом общения в течение года более равномерно ездят по всей стране. Люди с русскоязычным кругом общения, помимо Ида-Вирумаа, прежде всего бывают в крупных городах. Если картографировать передвижения тех, чей круг общения состоит и из эстонцев, и из русских, эта карта будет отличаться от обеих.

При создании карт в первую очередь во всех эстонских самоуправлениях высчитывалась доля таллиннцев, которые их посетили. Затем результаты пространственно интерполировались – вместо использования границ самоуправления чертились последовательные линии. С одной стороны, подобный способ презентации позволяет лучше увидеть влияние шоссе и населенных пунктов на передвижения людей. В то же время при истолковании такой карты следует быть осторожным: иначе конкретный населенный пункт в результате обобщения может быть интерпретирован неверно.