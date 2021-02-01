Исследование: большинство эстонцев не верят во вмешательство КаПо в политику

Во-первых, попросили оценить предложенную генеральным прокурором Андресом Пармасом версию, согласно которой задержание подозреваемых произошло в конкретный день потому, что все подозреваемые были в этот момент в Эстонии, а также было важно, чтобы задержания прошли одновременно. Это очень и скорее вероятным считают 59 процентов опрошенных. Скорее не вероятным или совсем не вероятным это считают 24 процента, 16 процентов не смогли ответить на вопрос.

Далее попросили оценить высказанную многими членами Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) версию, согласно которой обнародование уголовного дела в конкретный день было вмешательством следственных органов в политику, чтобы провались референдум о браке, голосование по которому должно было пройти в парламенте на следующий день. Очень и скорее вероятным это считают 35 процентов опрошенных, скорее не вероятным или совсем не вероятным считают 52 процента, 13 процентов не смогли ответить.

12 января прокуратура и Полиция безопасности сообщили, что в связи с застройкой Porto Franco подозрения в коррупции предъявлены пяти лицам и Центристской партии. Из-за этого 13 января премьер министр Юри Ратас ушел в отставку и развалилось правительство Центристской партии, «Отечества» и EKRE. В тот же день парламент отклонил законопроект об организации референдума по теме брака.