«Если у кого-то совсем снесет голову»: Медведев заявил о готовности властей отключить РФ от глобальной сети

«Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление - в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном», - цитирует его NEWSru со ссылкой на РИА «Новости».

Медведев упомянул об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT.

«Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», - добавил Медведев.

Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно. «Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», - заключил Медведев.

Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) создали в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россию могут отключить от SWIFT в рамках санкций со стороны Запада.