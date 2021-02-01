Во время ограничений молодежь отдыхает и буянит в гостиницах и квартирах

После введения коронавирусных ограничений в полицию стали чаще поступать жалобы на нарушение ночного покоя. Вместо клубов, баров и кафе молодежь теперь предпочитает закатывать вечеринки дома, а также в гостиницах и гостевых квартирах. В некоторых случаях собственники жилья и соседи сталкиваются с разными неприятностями.
Например, 12 января компания молодежи собралась в хостеле Looming на улице Кастани в Тарту. По словам пожелавшего сохранить анонимность одного из собственников, после вечеринки состояние помещений оставляло желать лучшего. Компания из девяти человек, как минимум половина из которых были несовершеннолетними, оставили после себя настоящий свинарник: в раковине валялись окурки, а на балконе была раскидана мебель.
Придется обращаться в суд
По словам собственника, ответственность за ущерб несет один из совершеннолетних участников вечеринки, имя которого известно редакции и на чье имя заключен договор аренды. Чтобы выслушать версию второй стороны, журналисты попытались связаться с молодым человеком, но он не отвечал ни на телефонные звонки, ни на сообщения.
Мама юноши сказала Tartu Postimees, что в этот раз не станет расплачиваться за тот свинарник, что оставил ее сын, а также добавила, что совершеннолетний должен сам отвечать за свои действия.
Информация об акте вандализма, произошедшем в хостеле на улице Кастани, поступила и в полицию, но, с юридической точки зрения, имело место нарушение условий договора, поэтому стороны должны прийти к соглашению собственными силами либо обратиться в гражданский суд.
Собственник оценил нанесенный ущерб в 1200 евро. Он также предложил компании отдыхавших заплатить 600 евро, но даже этих денег он так и не получил. «Я все-таки надеюсь, что они заплатят», - сказал он.
Вторжение и потоп
Утром 18 января в Центр тревоги поступила жалоба на буйную компанию отдыхающих. Оказалось, что в гостевой квартире на улице Валликраави отдыхала молодежь, которая устроила потоп и разгромила жилье.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире восьмерых подростков. Стражи правопорядка провели следственные действия. Поскольку семеро из задержанных были несовершеннолетними, их передали родителям. Далее ими будет заниматься молодежная полиция. По факту произошедшего полиция начала уголовное производство по статье о самовольном проникновении в жилое помещение. Обстоятельства произошедшего уточняются. Также устанавливается сумма нанесенного ущерба, а также то, как молодые люди проникли в квартиру.
Шум, драки, насилие
По словам регионального руководителя Тартуской полиции Сийма Линнарда, в последнее время нарушение ночного покоя фиксируется несколько чаще, но полиция не располагает информацией о том, имеют ли инциденты место в съемном жилье или по месту жительства людей.
«По ощущениям, чаще проблемы возникают по месту жительства людей», - сказал Линнард. По его мнению, свою роль могут играть введенные в связи с распространением коронавируса ограничения, в связи с чем люди стали больше отдыхать дома или в съемном жилье, а не в увеселительных заведениях.
«Люди отдыхают, употребляют алкоголь, отсюда и шум, который мешает окружающим, - сказал Линнард. – Больше всего проблем доставляют шумные и скандальные компании, а также конфликтные ситуации, когда в отношении кого-то из отдыхающих применяется физическая сила».
Чаще всего полиция вмешивается, когда отдыхающие нарушают ночной покой.
Одни и те же лица
Больше всего проблем с соблюдением ночного покоя возникает в многоквартирных домах, где из-за довольно тонких стен людям мешает громкая музыка, звуки домашних животных или крики детей. «Здесь мы прежде всего призываем руководствоваться здравым смыслом и пытаться договориться с соседями, либо поднимать этот вопрос на собраниях квартирного товарищества», - сказал Линнард. Он добавил, что если проблему не удается решить, следует вызывать полицию.
Патрульные оценивают ситуацию, а нарушителю сначала делают устное внушение. Но в некоторых случаях, по словам полицейского, этого недостаточно, поэтому нарушителей общественного порядка доставляют в арестный дом. Также нарушителя могут оштрафовать на сумму до 400 евро.
Также в последнее время участились случаи нарушения ночного покоя со стороны несовершеннолетних, что, скорее всего, опять-таки связано с действующими в стране ограничениями. Поэтому подростки устраивают вечеринки в квартирах или домах.
«Чаще всего полиции попадаются одни и те же нарушители общественного порядка. Они находятся под наблюдением молодежной полиции. За их действиями приглядывают», - сказал Линнард.
В последние недели тартуские полицейские стали замечать, что за нарушением ночного покоя стоят приехавшие из других регионов страны люди. Чаще всего шум прекращается с приездом полицейского патруля.
Советы регионального руководителя Тартуской полиции Сийма Линнарда собственникам гостевых квартир
При сдаче в аренду гостевой квартиры или другой недвижимости в полиции советуют всегда проверять, кем является клиент. Это позволит собственнику точно знать, кто является пользователем его собственности, а также выяснить, будут ли там находиться совершеннолетние и несовершеннолетние. Также в полиции рекомендуют проводить осмотр помещений по завершении срока аренды, чтобы потом не столкнуться с неприятным сюрпризом в виде поврежденного имущества.
Многие люди страхуют свое жилье и имущество. То же самое разумно сделать и в случае с арендным жильем. Поскольку иногда выяснялось, что молодежь проникала в жилые помещения незаконно, собственникам следует задуматься об установке охранной системы, что позволит вовремя узнать, когда в квартиру проберется нежелательный гость.
Хорошо, если соседи заподозрят что-то неладное и сообщат собственнику, чтобы он мог вовремя вмешаться. Если связаться с владельцем квартиры не удается, всегда можно обратиться в полицию.