Франция призвала Германию отказаться от "Северного потока - 2"

"Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", - сказал госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter в понедельник, 1 февраля.

На уточняющий вопрос о том, выступает ли Франция за свертывание проекта "Северный поток - 2", Бон ответил: "Мы, действительно, уже говорили это". Ранее прекращения строительства нового газопровода из-а ареста Навального уже потребовал Европарламент. США и ряд других стран Европы, в том числе Польша, уже давно резко критикуют германо-российский проект, предупреждая о риске дальнейшего усиления зависимости Германии от российского газа и негативных последствиях для восточноевропейских государств.