Средняя стоимость квадратного метра в Таллинне превысила 2231 евро

По сравнению с декабрем прошлого года, согласно статистике Земельного департамента, средняя цена квадратного метра в январе этого года выросла на 1,2 процента.

Медианная цена квадратного метра выросла за год на 14,2 процента до 2280,49 евро, увеличившись за месяц на 3,4 процента.

В январе этого года в Таллинне было совершено 750 сделок на общую сумму 95,5 млн евро. Месяцем ранее общая сумма 954 сделок составила 123,2 млн евро. В январе 2020 года было совершено 736 сделок с квартирами на сумму 80,7 млн евро.

За пределами Таллинна средняя цена квадратного метра квартиры в январе выросла на 23,9 процента до 1094,75 евро, рост по сравнению с декабрем составил 3,2 процента.

Медианная цена квадратного метра за пределами Таллинна в январе этого года составила 990,57 евро - на 44,1 процента больше, чем годом раньше. По сравнению с декабрем прошлого года медианная цена выросла на 2,1 процента.

Всего в январе этого года за пределами столицы было совершено 859 сделок на сумму 54,3 млн евро, месяцем ранее общая сумма 1120 сделок составила 73,4 млн евро. В январе 2020 года общая сумма 1064 сделок составила 56,8 млн евро.